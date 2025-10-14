Tunisie: À Dream city - « Métissage » et mémoire coloniale

Dans le programme de Dream City 2025, un débat à la Bibliothèque Diocésaine a eu lieu le 11 octobre sur la race, le statut et la nationalité dans l'empire colonial italien. La recherche ERC « Redmix » cartographie les histoires et les archives des communautés d'ascendance mixte dans la Mer Rouge entre le XIXe et le XXIe siècle.

A Tunis, dans le cadre du festival Dream City 2025, une série de rencontres et d'ateliers dédiés à la mémoire, aux migrations et au « métissage » ont eu lieu. La Bibliothèque Diocésaine dans la Médina a accueilli la conférence « Race, statut, métissage et nationalité dans l'empire colonial italien », avec l'historienne Valentina Fusari et le chercheur Adnen El Ghali. L'accès était gratuit, dans la limite des places disponibles.

Ce rendez-vous s'inscrit dans un ensemble d'activités prévues entre le 10 et le 17 octobre, également liées au projet de recherche européen « Redmix », axé sur l'histoire des personnes d'ascendance mixte dans la région de la Mer Rouge.

Selon le programme officiel de Dream City, le calendrier des « Talks » a annoncé le dialogue Fusari-El Ghali à la Bibliothèque Diocésaine le 11 octobre, précédé par une intervention de l'auteur et metteur en scène Ahmed El Attar à la Caserne El Attarine, et suivi le 16 octobre par le talk « Vivre en diaspora. L'identité à l'épreuve du temps et de l'espace » avec la chercheuse Sara Zanotta et Adnen El Ghali, également à la Bibliothèque Diocésaine. Le festival, organisé par L'Art Rue, se déroule à Tunis du 3 au 19 octobre.

Les activités du projet « Redmix » à Tunis comprennent également, durant cette même période, des ateliers et des conférences sur la mémoire, les archives et la reconstruction historique de la période coloniale. Parmi les dates clés : le 16 octobre « Vivre en diaspora », le 17 octobre une rencontre avec le Prof.

Alfonso Campisi de l'université de La Manouba et Adnen El Ghali sur la présence sicilienne à Tunis entre le XIXe et le XXe siècle. Ces initiatives, documentées sur Zenodo, font appel à des approches interdisciplinaires combinant histoire sociale, anthropologie visuelle et pratiques archivistiques.

« Redmix, Unpacking Mixedness for an Inclusive History of the Red Sea (1800s-2000s) » est un projet financé par le Conseil européen de la recherche (ERC) avec une Consolidator Grant, coordonné par l'Université de Turin. Son objectif est de reconstituer, selon une approche comparative, l'histoire des communautés d'ascendance mixte dans la région de la Mer Rouge, en créant une archive numérique et en croisant des sources orales et archivistiques dispersées en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Le projet adopte une approche de « microhistoire globale », relie les études africaines, moyen-orientales et les études critiques sur le métissage (Critical Mixed Race Studies), et valorise la perspective « par le bas » des personnes directement concernées.

La fiche Cordis indique que la période de référence s'étend sur le XIXe et le XXe siècle jusqu'au début des années 2000, avec la construction d'une archive numérique sur la «mixedness» (mixité/métissage) et un programme intense de dissémination scientifique. Le lancement officiel a été marqué par un kick-off à Turin au printemps, avec des keynotes et des sessions thématiques dédiées à l'histoire sociale de la Mer Rouge.

La dimension méditerranéenne est centrale : la Mer Rouge est un carrefour entre l'Afrique, le Moyen-Orient, la Méditerranée et l'océan Indien. Les initiatives à Tunis, au sein d'un festival qui fait dialoguer les arts, la recherche et le public dans les lieux du centre historique, renforcent le pont idéal entre la capitale tunisienne et les chantiers historiographiques sur la colonialité, les diasporas et les appartenances multiples.

L'implantation à la Bibliothèque Diocésaine, institution culturelle de la Médina engagée dans des activités de dialogue et de diffusion, augmente la valeur civique des rencontres.

Le cycle de rendez-vous de Dream City offre à Tunis un regard actualisé sur des thèmes sensibles pour la région méditerranéenne, de la mémoire coloniale aux identités diasporiques. L'ancrage au projet européen Redmix, qui construit des outils numériques et des réseaux de recherche sur la «mixedness» dans la Mer Rouge, confère au programme une base scientifique et internationale solide.

Pour le public et pour les universités tunisiennes, c'est une occasion de confrontation avec des études et des archives en cours de construction, avec des retombées potentielles sur la didactique, la diffusion et la coopération académique trans-méditerranéenne.