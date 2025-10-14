Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'ONG Coeur de Paix appelle chaque Ivoirien à devenir un 'agent de paix'

13 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba (Stagiaire)

À quelques semaines du scrutin présidentiel, l'ONG Coeur de Paix invite chaque citoyen à faire de la paix un engagement quotidien. Lors d'une conférence de presse, mercredi 8 octobre à Cocody, son président, Kamagaté Souleymane, a exhorté les Ivoiriens à promouvoir la tolérance, la fraternité et la responsabilité civique. « Nous ne voulons plus retomber dans les cycles de violence liés aux élections.

Que la paix habite nos foyers et notre pays », a-t-il lancé. L'organisation prévoit des campagnes de sensibilisation, des fresques murales et des rencontres communautaires pour encourager le civisme et la solidarité. Réunis autour de guides religieux et de jeunes de Cocody, les participants ont réaffirmé leur attachement à la cohésion nationale.

Parrain de la cérémonie, Me Abdoulaye Méité a salué l'initiative et exhorté la jeunesse à être « le moteur de la paix, pas l'instrument de la division ». Fidèle à son slogan, « Ensemble faisons battre le coeur de la paix ! », l'ONG prône des élections apaisées et une citoyenneté responsable.

