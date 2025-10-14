Cote d'Ivoire: Fif, CAF, FIFA - La fulgurante ascension de Malika Tanny

Elle se présente comme « quelqu'un de passionné, qui affectionne les challenges et qui aime laisser ses empreintes ». C'est tellement juste... En effet, Madeleine Malika Diakité Tanny, la quarantaine, fait un chemin impressionnant depuis son arrivée au Comité exécutif (Comex) de la Fédération ivoirienne de football (Fif). Elle n'est pas footballeuse, encore moins entraîneuse, mais cette jeune cheffe d'entreprise travaillant dans le secteur pétrolier est vue comme une « folle » du football, pour ses actions en faveur du ballon rond.

Quatrième vice-présidente de la Fif depuis l'avènement du président Yacine Idriss Diallo, Malika Diakité grave son nom à sa manière dans l'histoire du football. Chargée de la commission du football d'entreprise et de la sélection nationale des U20 de la Fif, Malika ne manque pas d'idées. Sous sa houlette, la Fif est en train de ressusciter le championnat corporatif de Côte d'Ivoire. Un premier jet a été, les 4 et 11 mai 2024, avec un tournoi réservé aux annonceurs désormais inscrit au calendrier de la Fif.

Responsable de la sous-commission hébergement et restauration du comité d'organisation de la Can 2023, elle rassure quant à ses capacités d'hébergement. Elle s'en est sortie avec le satisfecit de la Confédération africaine de football (Caf). Sa motivation, son implication et son engagement aux côtés des officiels et partenaires de la Caf, des délégations sportives, des arbitres et autres invités ont marqué les esprits.

Depuis, Malika est dans l'objectif des instances du football du continent, mais surtout de la Fifa, la plus grande instance mondiale du ballon rond, qui vient de la coopter au sein de sa Commission des compétitions féminines de sélections nationales. « Malika est impliquée dans tout ce qui est football, en général. Elle a été très présente au niveau du Cocan 2023. Elle a prouvé ses capacités. Je pense que la Fifa a voulu promouvoir un certain nombre de personnes utiles dans leurs domaines respectifs », a souligné Idriss Diallo. Il perçoit ces nominations comme une victoire de sa politique de promotion des cadres du football ivoirien.

Le choix de Malika confirme bien le leadership de cette jeune dame toujours déterminée à contribuer à redéfinir le rôle des femmes dans le football. « On sait tous qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le football. Savoir que nous allons être l'une des femmes qui représente le football ivoirien dans le monde est une fierté », a réagi, Malika Diakité Tanny. Elle a traduit sa gratitude au président Yacine Idriss Diallo.

« C'est ce que le président Idriss Diallo veut. Cela cadre bien avec sa vision de développer le football en Côte d'Ivoire, mais surtout de le faire rayonner en Afrique et dans le monde », a-t-elle conclu.