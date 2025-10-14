Cote d'Ivoire: Lonaci - Un parieur remporte le premier véhicule d'une valeur de 13 millions de FCFA

Treize millions de Fcfa. C'est le montant du véhicule remporté par Ky Ousmane au jeu Scratch de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci), une première du genre. La remise du véhicule s'est tenue au siège de la structure, à Abidjan-Marcory, le 10 octobre 2025, en présence de Check Oumar Diarra, directeur marketing de la Lonaci, représentant le directeur général, Dramane Coulibaly.

Une occasion saisie par Check Oumar Diarra pour féliciter l'heureux gagnant. « Nous sommes particulièrement heureux de procéder à la remise du premier lot majeur gagné après seulement deux mois de son lancement. Toutes nos félicitations à Ky Ousmane, qui a fait confiance à la Lonaci et repart aujourd'hui avec une Suzuki Fronx d'une valeur de 13 000 000 Fcfa », s'est-il réjoui. Et d'ajouter : « Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les parieurs qui nous font confiance au quotidien et nous les invitons à continuer à jouer à nos produits. »

Le directeur marketing a par ailleurs indiqué que sa structure s'inscrit dans une démarche d'amélioration constante de l'expérience des joueurs. « La direction générale espère qu'ils seront très nombreux à réaliser leurs rêves, car notre ambition est d'offrir à nos parieurs l'opportunité de se rapprocher davantage des produits que nous mettons à leur disposition. »

Il a aussi souligné que la Lonaci continue de réaliser des actions sociales au bénéfice des populations. « M. Ky Ousmane s'est rendu à son point de vente habituel pour ses prises de pari. Ce jour-là, sa fille, qui l'avait rejoint, a ramassé quelques tickets tombés au sol et les lui a remis. Ce geste anodin a éveillé en lui une intuition : il décide alors d'acheter tout le stock du vendeur. Et là, dès le premier ticket gratté, il découvre les trois symboles de voiture, synonymes du gros lot », a expliqué Diomandé Awa, assistante cheffe de produit du jeu Scratch Mon Auto.

Visiblement ému, l'heureux gagnant a exprimé sa gratitude à la Lonaci pour cette action bénéfique.