Cote d'Ivoire: Village SOS d'Aboisso - Le rotary club offre un important lot de matériel scolaire

En vue d'aider les enfants du Village SOS d'Aboisso à aborder l'année scolaire 2025-2026 avec sérénité et optimisme, les présidents des clubs Rotary Abidjan Atlantis, Abidjan Yopougon Phoenix et du Rotaract Abidjan Atlantis ont fait parler leur coeur en offrant un lot de kits scolaires d'une valeur de 2 millions FCFA aux pensionnaires de ce village. C'était le samedi 11 octobre 2025, dans les locaux de cette institution caritative sis au quartier Résidentiel d'Aboisso, la capitale de la région du Sud-Comoé.

La très sobre mais sympathique cérémonie de remise s'est déroulée en présence des tout-petits, des membres de l'encadrement et des donateurs. Charles Toa Bi, tête de file de ces généreux donateurs, a situé l'auditoire sur le sens de cette activité. « C'est une activité qui s'inscrit dans la vision du Rotary international. Elle consiste pour des hommes et des femmes à se mobiliser pour apporter un changement durable au sein de nos communautés », a-t-il planté le décor.

Avant de donner la symbolique du don. « Ces kits symbolisent un soutien, un encouragement, une main tendue vers l'avenir. Nous croyons profondément que chaque enfant mérite les mêmes chances d'apprendre, de rêver et de réussir », a-t-il affirmé. Puis, il a engagé les bénéficiaires à faire bon usage des dons, mais surtout à croire en eux. « Travaillez, rêvez et croyez en vous, car c'est vous qui porterez demain nos espoirs », a indiqué M. Toa Bi.

Dans ce même ordre d'idées, Karim Coulibaly, président du Rotary Abidjan Yopougon Phoenix, a renchéri : « Nous voulons, à travers ce mode modeste, alléger la charge de la rentrée scolaire et encourager ces enfants à poursuivre leur apprentissage avec motivation et confiance. » Il a ensuite invité les bénéficiaires à ne pas percevoir leur geste comme une simple distribution de fournitures mais comme un message d'espoir, d'encouragement et d'amour.

Nafiasou Kouamé, premier responsable du Village SOS d'Aboisso, a vivement salué l'appui constant des Rotariens à son institution. Il a indiqué que cela impacte positivement le rendement des enfants à l'école.

A preuve, il a indiqué que 100% des bénéficiaires du primaire ont été admis en 6e ; 80% d'admis au Bepc, tandis qu'un bachelier a obtenu avec brio son entrée dans le très select Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (INP-HB). « Le Rotary, en nous mettant à disposition ces kits, permet aux enfants d'avoir de très bons résultats scolaires », a-t-il reconnu.

Le manager a appelé les bonnes volontés et institutions du pays à imiter les donateurs du jour, car son centre a en charge 146 enfants dont l'éducation et le suivi constituent un gros challenge pour lui et son équipe. Charles Toa Bi a rappelé que ce sont au total 10 millions FCFA que son club apporte comme apui au Village SOS d'Aboisso depuis 2020.