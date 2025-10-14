Cote d'Ivoire: Santé publique - Le SAMU mise sur le management pour améliorer la qualité des soins

Le Service d'Aide Médicale d'Urgence (SAMU) renforce son dispositif de management pour mieux répondre aux attentes des populations. Du 9 au 10 octobre 2025, la direction du SAMU a organisé à Abidjan deux journées de formation à l'intention des chefs de service, axées sur le thème : « Notions et concepts de management pour la performance organisationnelle ».

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'institution de placer les populations au coeur de sa politique managériale, en alliant efficacité médicale et excellence organisationnelle. En d'autres termes, il ne s'agit plus seulement d'assurer la prise en charge médicale d'urgence, mais aussi de renforcer la qualité du service à travers une gestion moderne et participative.

Le directeur du SAMU, Dr Évariste Chatigré, a rappelé les missions essentielles de son organisation : « Nous intervenons dans la phase préhospitalière, en dehors des établissements de santé. Pour maintenir notre performance et répondre aux nouveaux défis, il est indispensable d'améliorer sans cesse nos compétences et nos méthodes de travail. »

Encadrée par le cabinet Virus Management, dirigé par Mamadou Samassi, cette formation a permis d'outiller les responsables sur les principes d'un management orienté résultats. Selon le formateur, « la compétitivité et la performance passent aujourd'hui par un changement de paradigme : innover, créer un climat de confiance, valoriser les compétences transversales et générer de la valeur ajoutée à chaque étape du processus ».

Au terme de ces deux jours, les participants sont repartis mieux armés pour impulser une dynamique de leadership collaboratif au sein de leurs services. Une étape supplémentaire vers la professionnalisation accrue du SAMU, acteur central de la prise en charge des urgences médicales en Côte d'Ivoire.

Par cette démarche proactive, le SAMU confirme sa volonté d'être non seulement un modèle d'efficacité opérationnelle, mais aussi une administration moderne, centrée sur l'humain et la qualité du service rendu.