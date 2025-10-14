Cote d'Ivoire: San Pedro - La direction régionale des transports appelle à la vigilance routière en période électorale

À l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain, la direction régionale des transports de San Pedro a lancé un appel pressant aux automobilistes, en particulier les conducteurs de transport en commun. Les exhortant à faire preuve de responsabilité sur les routes afin de prévenir les accidents en cette période sensible.

Elle a entretenu la flamme de la sensibilisation du 3 au 10 octobre, à l'occasion de la 33e Semaine nationale de sécurité routière, placée sous le thème : « Tous pour une période électorale sans accident ».

Représentant Akambi Abibulai, le directeur régional des transports, Aké Franck Innocent, technicien supérieur en transport logistique a insisté sur la nécessité pour les conducteurs d'adopter des comportements prudents : respect du code de la route, entretien régulier des véhicules, abstinence d'alcool au volant, limitation de vitesse et prise de repos suffisante.

Selon lui, la période électorale entraîne traditionnellement une hausse des déplacements, notamment ceux des électeurs se rendant dans leurs localités d'origine en vue d'accomplir leur devoir civique. Et d'autant plus que ce flux massif de circulation augmente mécaniquement les risques d'accidents sur les axes routiers.

Une occasion pour le capitaine de police Deza Casimir de saluer la baisse significative d'Accidents de la voie publique (Avp) ces derniers mois. Toutefois, a-t-il rappelé que la vigilance devrait rester de mise surtout en cette période électorale. Encourageant les conducteurs à maintenir les bonnes pratiques déjà observées et soulignant l'importance d'intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des professionnels du transport.

Pour rappel, la Semaine nationale de sécurité routière s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité routière (Snsr), adoptée en Conseil des ministres le 18 janvier 2023. Il s'agit d'une politique gouvernementale ambitieuse qui vise la réduction de 25 % des accidents d'ici fin 2025, et de 30 % à l'horizon 2030.