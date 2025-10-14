Cote d'Ivoire: Université de San Pedro - 629 étudiants accueillis par le Centre régional des oeuvres universitaires pour la rentrée 2025-2026

13 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

La rentrée académique 2025-2026 à l'Université polytechnique de San Pedro, a été marquée par une cérémonie d'accueil des étudiants organisée le 9 octobre dernier, à l'initiative du Centre régional des oeuvres universitaires (Crou-SP). Pas moins de 629 nouveaux étudiants ont été reçus à cette occasion. Cela, en vue de faciliter leur intégration et leur fournir les informations nécessaires pour une vie estudiantine équilibrée, sécurisée et épanouie favorable à la réussite académique.

Brou Thérèse, directrice du Crou-SP, a invité les étudiants à faire preuve de responsabilité, à respecter les règles de vie en communauté et à contribuer à un climat universitaire harmonieux. À ses côtés, Soumahoro Fanta, représentante du Directeur des oeuvres universitaires, de la vie associative et du genre (Douvag), a renforcé cet appel à la discipline et à la citoyenneté. Pour elles, l'université étant un espace de savoir, mais aussi de vivre-ensemble, le respect mutuel et la rigueur doivent guider chaque étudiant.

Des infrastructures modernes pour un bien-être global

L'Université polytechnique de San Pedro continue d'investir dans le bien-être des étudiants. En plus des terrains de football, basketball et handball existants, une salle de fitness moderne a été inaugurée lors de la cérémonie. Traoré Yaya, directeur régional des Sports et du Cadre de Vie, a insisté sur les vertus du sport pour la santé mentale, la cohésion sociale et la réussite académique.

Depuis son ouverture en 2021, l'Université polytechnique de San Pedro compte aujourd'hui plus de 2 000 étudiants. Elle propose des formations dans des secteurs clés : agriculture, logistique, tourisme, ressources halieutiques, ainsi que des écoles d'ingénieurs en BTP et en construction navale.

C'est dans ce contexte que, créé par décret en juin 2021, le Crou-SP gère les résidences universitaires, restaurants, soins de santé, activités sportives et socioculturelles. Sa mission, offrir un cadre de vie optimal pour favoriser la réussite des étudiants.

