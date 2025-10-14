Tunisie: Match amical contre le Brésil prévu en novembre prochain - La FTF finalise les derniers préparatifs

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) finalise actuellement les dernières dispositions organisationnelles en prévision du match amical qui opposera la Tunisie au Brésil, au mois de novembre prochain en France dans le cadre des journées FIFA, a déclaré lundi à l'agence TAP le président de la FTF, Moez Naceur.

« La Sélection tunisienne revoit ses ambitions à la hausse après cette 7e qualification à la phase finale de la Coupe du monde, et sans avoir encaissé le moindre but durant les éliminatoires », a-t-il lancé, soulignant que les Aigles de Carthage parient sérieusement sur le titre lors des prochaines Coupe arabe et Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Et d'ajouter: La Tunisie est une grande nation de football, et le destin de notre sélection est de jouer les premiers rôles et de viser les titres, tant au niveau arabe qu'africain.

Le match amical entre la Tunisie et le Brésil s'inscrit dans le cadre de la préparation de la Sélection nationale pour la Coupe arabe (1er-18 décembre 2025 au Qatar) et la CAN (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026 au Maroc).

La Tunisie a affronté le Brésil à deux reprises dans son histoire : En juin 1973 au stade d'El-Menzah, match remporté par le Brésil sur le score de 4-1 ; et en septembre 2022 au Parc des Princes à Paris, avec une défaite 1-5 pour les Tunisiens.