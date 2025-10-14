Tunisie: Complexe Chimique de Gabès - Début des opérations de diagnostic par une équipe conjointe d'inspection de l'industrie et de l'environnement

Une équipe d'inspection conjointe des ministères de l'Industrie et de l'Environnement a entamé aujourd'hui, lundi 13 octobre 2025, des opérations de de diagnostic des unités du Complexe Chimique de Gabès, dans le but d'identifier les manquements, selon ce qu'a confirmé Mohamed Ali Akacha, correspondant de la Radio Nationale dans la région.

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait donné ses instructions samedi dernier pour qu'une équipe conjointe des deux ministères susmentionnés soit dépêchée à l'usine d'acide phosphorique du Complexe Chimique de Gabès afin de réparer ce qui doit l'être dans les plus brefs délais.

Les habitants de Gabès exigent la nécessité de trouver une solution radicale aux fuites de gaz récurrentes émanant du Complexe, qui ont récemment provoqué des cas d'asphyxie.

Les travailleurs du Complexe chimique ont appelé à accélérer l'exécution des travaux de maintenance et la remise en état de toutes les unités.