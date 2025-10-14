Afrique de l'Est: Jet privé à Maurice - Les passagers et les pilotes sous surveillance des autorités

Évolution rapide de la situation à Maurice, où le chef du gouvernement par intérim se dit très mécontent. Hier, les passagers du jet privé immatriculé 5R-HMR, appartenant au groupe Sodiat, ont été répartis dans deux lieux différents.

Maminiaina Ravatomanga, sa famille, Christian Ntsay et un garde du corps ont été installés dans une villa située dans le nord de l'île, tandis que les deux pilotes ont été logés dans un hôtel à l'est du pays. Selon les médias locaux, qui suivent de près l'affaire, ces personnes sont placées sous la surveillance des autorités mauriciennes, dans l'attente d'une décision officielle de l'État.

Autrement dit, elles se trouvent dans une forme de résidence surveillée. Toujours hier, une rencontre a eu lieu entre le ministre mauricien des Affaires étrangères, Ritish Ramful, et l'ambassadeur de Madagascar à Maurice, Albert Camille Vital. Officiellement cordiale, cette entrevue est toutefois intervenue au lendemain de l'atterrissage d'urgence du jet, ce qui laisse supposer que le sujet a été abordé.

À Maurice, les réunions se multiplient entre les autorités, tandis que les décisions se font attendre -- notamment au sein du microcosme politique local, en pleine effervescence. Le Mouvement Socialiste Militant (MSM) a même tenu une conférence de presse à Port-Louis, au cours de laquelle son secrétaire général, Maneesh Gobin, a exigé des explications du gouvernement : « Dans quelles circonstances cet avion a-t-il atterri à Plaisance ? (...) Nous sommes choqués, car un avion ne se pose pas de cette manière », a-t-il déclaré.

L'appareil aurait décollé de l'aéroport international d'Ivato sans plan de vol, après un roulage dans le noir et un décollage sans balisage nocturne, échappant ainsi au contrôle de la tour. Une fois dans l'espace aérien mauricien, le jet aurait effectué près de sept boucles avant d'atterrir en urgence sur le tarmac de l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam. L'aéronef est actuellement immobilisé, et ses passagers restent sous surveillance. Une enquête est en cours par les autorités mauriciennes sur cette affaire, désormais largement relayée par la presse locale.