Madagascar: Ville de Toliara - Des manifestants s'introduisent dans les écoles

Les marches dans les rues se poursuivent dans la cité du Soleil. Après le « carnaval pacifique » organisée par les pro-Rajoelina vendredi, les opposants veulent démontrer qu'ils sont toujours mobilisés et maintiennent les manifestations ainsi que les marches jusqu'à la place Monja Jaona.

Des étudiants sont sortis du campus de Maninday dans la matinée et ont sillonné la ville. Sur leur passage, ils ont notamment tenté de faire sortir des élèves des écoles privées situées à Tsianaloka.

« L'annonce de la direction nous est parvenue vers 10 heures, nous indiquant qu'il fallait rentrer chez nous afin d'éviter d'éventuelles irruptions de manifestants dans les écoles. Au moment où nous sortions, les manifestants étaient devant notre portail et nous disaient que nous devions venir avec eux faire la grève. Pris de panique, nous sommes retournés dans l'enceinte de l'école.

Les manifestants sont restés un moment devant le portail », raconte un élève de l'École Sacré-Coeur de Tsianaloka.

Les manifestants se sont ensuite dirigés vers un autre établissement, située dans le même quartier. Ils ont demandé à voir « les responsables » de l'établissement, mais le gardien leur a répondu qu'il n'y avait personne.

Dès la première heure, d'autres établissements ont fait rentrer leurs élèves. Des manifestants sont également passés devant une école primaire et secondaire à Morafeno, qui avait maintenu les cours hier, mais ils n'ont pas réussi à faire sortir les élèves.

Les cours sont suspendus jusqu'à mercredi dans l'ensemble de la circonscription de Toliara I.