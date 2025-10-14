Madagascar: Anosy - Un blindé désossé jusqu'au dernier boulon

14 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Rien ne reste plus que des cendres noires sur la chaussée d'Anosy, traces laissées par les pneus d'un blindé militaire incendié par des manifestants, samedi en fin d'après-midi.

Dès le lendemain, enfants et jeunes- tous ferrailleurs- se sont agglutinés autour de la carcasse métallique pour la réduire en morceaux à l'aide de burins, de marteaux et même de pierres. En quelques heures, ils sont parvenus à la démonter entièrement et à emporter les pièces à bord d'une charrette tirée à la main.

« Nous avons dépecé ce blindé. Tout morceau métallique se vend. Des artisans ou des forgerons en ont besoin pour fabriquer des outils du quotidien, comme des réchauds à charbon. Nous pensons que personne ne nous en voudra. Ce blindé obstruait la circulation », explique l'un des brocanteurs, habitant du quartier d'Anosibe.

Ce véhicule blindé était utilisé par les gendarmes pour disperser les manifestants du côté d'Anosy ce samedi-là. Après plusieurs minutes de course-poursuite, l'un de ses pneus a crevé. Il a ensuite été incendié par la foule en colère. L'un de ses occupants a été passé à tabac par la cohue.

