Madagascar: Organisation événementielle - Le festival « Vez'tival » se tiendra coûte que coûte

L'événement culturel annuel de l'ethnie « Vezo » aura lieu malgré le contexte social et politique actuel à Toliara, qui secoue quelque peu les organisations d'événements.

La 9e édition du festival « Vez'tival » se tiendra bel et bien les 24, 25 et 26 octobre prochains à Toliara. « Jusqu'ici, le programme est maintenu. C'est un événement important pour l'association Vavea et pour les membres de l'ethnie Vezo. Aussi, rendez-vous est donné les 24, 25 et 26 octobre », précise Julien Mandrano, président de Vavea (Vahatra ty Vezo Aharo), l'association des « Vezo ».

L'événement culturel se veut « unificateur » de ceux qui appartiennent à l'ethnie très présente sur le littoral sud-ouest du pays. « Vez'tival » veut également démontrer ce qui démarque les « Vezo ». Les trois jours seront marqués par des carnavals avec des tenues traditionnelles et des animations culturelles. Des manifestations sportives classiques comme le beach soccer et le volley-ball, ou encore le semi-marathon, figurent au programme, de même que des sports plus traditionnels, tels que le « Doranga» ou boxe traditionnelle, le « Ringa », la lutte traditionnelle, et les courses de pirogues traditionnelles pour les femmes et pour les hommes, partant de Sarodrano Saint-Augustin jusqu'à Andaboy Toliara.

Les bicyclettes, les cyclo-pousses seront également à l'honneur vu le nombre exponentiel de ce moyen de transport quotidien à Toliara. Une démonstration de rapidité dans la conduite du cyclo-pousse sera organisée. Une course de charrettes démarquera, en revanche, la spécialité des conducteurs de ce véhicule très utilisé en milieu rural.

Les théâtres culturels ou jeux de rôle se tiendront pendant les trois journées. Le 25 octobre, une conférence sur le tourisme, l'économie bleue et l'agribusiness sera organisée. Le festival « Vez'tival » sera clôturé par une soirée dansante avec un concours de miss et mister.