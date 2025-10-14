Sénégal: Apprentissage rénové - Renforcement des capacités à Pikine

13 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Dans le cadre du déploiement de l'Apprentissage rénové, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Njekk Sarré a présidé le dimanche 12 octobre 2025 à Pikine la cérémonie de remise d'attestations et d'équipements aux femmes et maîtres d'apprentissage du département.

« Portée par la Direction de l'Apprentissage, cette initiative illustre notre volonté de renforcer les compétences des jeunes et des artisans à travers une formation de qualité et des appuis matériels adaptés », a indiqué le ministre.

Selon lui, les bénéficiaires regroupent plusieurs corps de métiers des maîtres d'apprentissage en mécanique, froid et climatisation, menuiserie métallique et menuiserie bois. Dans ce lot se trouvent aussi des femmes transformatrices, actives dans la transformation de produits agricoles, la fabrication de savon et d'eau de javel, ainsi que la gestion financière.

« Cet appui traduit notre détermination à promouvoir un apprentissage rénové, inclusif et ancré dans les réalités locales, au service de l'employabilité et de l'autonomisation des jeunes et des femmes », a-t-il dit.

