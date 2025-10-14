En marge des réunions ministérielles de haut niveau des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (Fmi) et du Groupe de la Banque mondiale, le Fmi et le Sénégal lanceront, ce lundi 13 octobre, les discussions techniques. L'objectif est de mettre en place un nouveau programme économique et financier, fondé sur les politiques publiques du gouvernement.

Une délégation du Sénégal, conduite par le ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh DIBA, prendra part aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (Fmi) et du Groupe de la Banque mondiale, prévues du 13 au 18 octobre 2025.

Les Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (Fmi) et de la Banque mondiale sont des rencontres qui rassemblent chaque année les principaux décideurs mondiaux de l'architecture financière internationale.

C'est un rendez-vous qui permettra à ces décideurs de débattre des grandes priorités économiques, des politiques de développement, des investissements et des partenariats pour une croissance inclusive et durable.

« En marge des réunions ministérielles de haut niveau, le Fmi et le Sénégal lanceront, ce lundi 13 octobre, les discussions techniques en vue de la mise en place d'un nouveau programme économique et financier, fondé sur les politiques publiques du gouvernement », renseigne le communiqué du ministère sénégalais des Finances et du Budget publié lundi.

La même source informe que les deux parties élaboreront à cette occasion un agenda ambitieux de réformes prioritaires axées sur la gestion transparente des finances publiques, le développement des secteurs stratégiques, ainsi que le renforcement du capital humain et de l'équité sociale.

À travers cette participation, le Sénégal réaffirme, poursuit le document, son engagement à bâtir une économie résiliente, souveraine et tournée vers l'avenir, au service du rayonnement du pays sur la scène internationale.

Il urge de noter que la délégation du gouvernement comprend notamment le ministre d'État, chargé de l'Agenda national de transformation, Ahmadou Al Aminou Lo, le ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop.

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane SARR, ainsi que le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, seront aussi au rendez-vous.