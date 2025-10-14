Sénégal: Fongip - Plus de 10 milliards de FCFA de crédits mobilisés en une année

Le Fonds de Garantie des investissements prioritaires (Fongip) a mobilisé des crédits à hauteur de 10 886 088 547 FCFA entre octobre 2024 et octobre 2025. Ces financements ont contribué à la création et au maintien de 6 502 emplois.

Le Fongip a enregistré entre octobre 2024 et octobre 2025 des résultats remarquables et a accompli un travail de fond pour renforcer son impact sur le terrain. Ainsi, en une année, le Fongip a octroyé des garanties de financement pour un montant total de 5 747 544 512 FCFA.

Ces garanties ont permis de mobiliser des crédits à hauteur de 10 886 088 547 FCFA. Ces financements ont contribué à la création et au maintien de 6 502 emplois. Au-delà, pendant la période sous revue, une enveloppe de 350 000 000 FCFA a été accordée aux institutions de microfinance pour renforcer leur capacité à financer les porteurs de projets.

« Le Fongip a concentré ses efforts sur des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'industrie locale, l'économie verte et l'entrepreneuriat féminin, en alignement avec les objectifs de développement durable », renseigne un communiqué du Fongip.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des campagnes de sensibilisation et des rencontres de proximité organisées à travers le Sénégal

D'après le document, des campagnes de sensibilisation et des rencontres de proximité ont été organisées dans plusieurs régions du Sénégal. Ceci a permis de mieux comprendre les besoins des acteurs économiques et d'apporter des solutions adaptées.

Pour le renforcement des partenariats financiers, une collaboration étroite a été développée avec les banques et institutions de microfinance pour améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des porteurs de projets.

« Ces résultats traduisent non seulement l'engagement du FONGIP en faveur du développement économique inclusif, mais également sa capacité à jouer un rôle central dans la transformation économique et sociale du Sénégal », souligne le Fongip.

Présidant une table ronde avec les institutions financières pour présenter les résultats de la première année de gestion de l'institution, l'Administratrice générale du Fongip, Ndèye Fatou Mbodj Diattara a évoqué le chemin parcouru pour restaurer la confiance avec les partenaires financiers.

Consolider les acquis et innover

Elle a engagé ses équipes à travailler pour une restructuration en profondeur pour assurer la viabilité du modèle économique du Fongip. Elle a annoncé que les mois à venir seront consacrés à une consolidation et une innovation. Il s'agit pour elle de renforcer les relations avec les partenaires financiers dans une logique de coresponsabilité et de performance partagée.

Dans ce sens, elle a annoncé l'intégration de la plateforme du Fongip pour améliorer l'efficacité et le suivi rigoureux de l'impact des actions. Mais aussi, de nouveaux outils de garantie afin d'adapter les outils de garantie à des secteurs stratégiques tels que la santé, l'éducation, l'industrie locale et l'économie verte.

De son côté, le représentant de la Banque mondiale a pris la parole pour présenter le programme ETER (Emploi, transformation économique et relance), un programme phare soutenu par la Banque mondiale et visant à renforcer le développement du secteur privé au Sénégal.

Il a cet effet relevé que les objectifs du programme ETER visent notamment à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises, à promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation et à améliorer l'environnement des affaires.

Plus de 75 milliards d'investissements privés à catalyser avec le programme ETER

Ce projet aura comme impact attendu, d'ici 2027, le soutien de près de 10 000 PME, la contribution à la création ou au maintien de plus de 100 000 emplois. Et il permettra aussi de catalyser plus de 75 milliards d'investissements privés.

Toutefois, la Banque mondiale a relevé que des défis persistent. Car, malgré les avancées, les petites et moyennes entreprises (PME) continuent de rencontrer des difficultés d'accès aux financements, notamment pour les opérations liées à l'exportation.