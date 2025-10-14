Sénégal: « L'État doit inciter Moody's à une revue intermédiaire... »

13 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Demba Dieng

Pour l'ancien banquier, ingénieur agroéconomiste et Fondateur du Think Tank « Guess », Cheikh Tidiane Sy Al Amine, la contestation ne peut être efficace que si elle est raisonnée, accompagnée de « vrais chiffres » vérifiables et audités, d'où l'intérêt selon lui, pour le gouvernement de publier le rapport d'audit de Mazars. À se yeux, elle sera contreproductive si le ton est politique ou accusatoire sans preuves de chiffres à l'appui.

Ainsi, il considère que le Gouvernement, doit publier un document de clarification sur les chiffres (dette, structure budgétaire, mesures correctives), rétablir les relations de confiance avec le Fmi dont l'avis reste prépondérant pour la confiance des investisseurs. Et surtout inciter Moody's à une revue intermédiaire sur la base du budget 2026 pour démontrer les progrès. « Il faut également communiquer calmement sur le plan de Redressement avec un accent particulier sur la réduction des dépenses publiques et les réformes fiscales.

Il ne faudra surtout pas rester dans l'émotion du complot international contre les velléités souverainistes du Sénégal. Vrai ou faux, les marchés financiers nous imposent leur logique et le rapport de force n'est pas équilibré », analyse-t-il. Devant cette situation, dit Cheikh Tidiane Sy Al Amine, le Sénégal sortira surement perdant d'un bras de fer avec ses institutions car au final, les décisions d'investissement sont largement tributaires des notations.

