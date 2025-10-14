Sénégal: Dakar - Interdiction des « pousse-pousse » et véhicules hippomobiles dans plusieurs zones du centre-ville

13 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

À partir du 16 octobre 2025, les « pousse-pousse », chariots de transport et véhicules hippomobiles seront bannis de plusieurs axes majeurs de la capitale. Une mesure prise par le préfet de Dakar.

La circulation et le stationnement des véhicules à bras, communément appelés « pousse-pousse », ainsi que des chariots servant au transport de marchandises, de fruits, de café ou de denrées alimentaires, seront désormais interdits sur plusieurs artères centrales de Dakar. C'est ce que prévoit un arrêté signé depuis le 9 octobre et rendu public ce lundi.

Les zones concernées sont notamment la Place de l'Indépendance et ses dépendances, la Corniche Ouest, l'avenue Léopold Sédar Senghor, l'avenue de la République, l'avenue Nelson Mandela, l'avenue Pasteur et l'avenue Cheikh Anta Diop.

Selon l'article premier de cet arrêté, cette décision s'inscrit dans un objectif de sécurité publique et de meilleure organisation de la circulation urbaine. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par la loi.

