Sénégal: « Notre pays ne saurait être évalué à travers des modèles déconnectés de la réalité africaine »

13 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Demba Dieng

Pour l'expert fiscal, Dr Saliou Dièye, une notation ne dit pas tout, et que la résilience d'un État se mesure aussi à sa vision et à la confiance de son peuple. Pour lui, au-delà d'une simple notation, c'est un acte de dignité nationale et un moment de vérité pour notre souveraineté financière.

« Notre pays ne saurait être évalué à travers des modèles déconnectés de la réalité africaine. Le Sénégal demeure une nation stable, réformatrice et crédible, portée par la rigueur de ses institutions, la vitalité de son secteur privé, et la confiance d'un peuple déterminé à bâtir son avenir -- avec, certes, ses défis, comme tous les pays du monde », estime-t-il.

Pour Elhadji Babacar Touré, expert et chef de service développement individuel et formation à la Banque islamique du Sénégal, l'analyse met en lumière un dilemme réel pour nos économies : continuer à opérer dans un système financier international toujours défavorable, ou prendre des décisions souveraines qui comportent leurs propres risques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ainsi, il estime qu'entre dépendance et isolement, la voie la plus responsable semble être celle d'une souveraineté graduelle comme le fait le gouvernement actuel, c'est à dire, à ses yeux, négocier des reprofilages ciblés et transparents, tout en renforçant nos capacités internes, industrielles, fiscales, budgétaires et régionales; à travers une coopération Sud-Sud mieux structurée ( lever plus de fonds sur notre propre marché et avec notre propre monnaie commune).

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.