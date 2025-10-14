Sénégal: Interdiction des « pousse-pousse » - Mbour exécute la directive du ministère de l'Intérieur

13 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Diégane Diouf ( Correspondant)

Le préfet de Mbour, Amadou Diop, a pris , ce lundi, un arrêté portant « sécurisation et réorganisation de l'espace public » . La note préfectorale s'inscrit dans les dispositions prises par le ministère de l'Intérieur visant à lutter contre l'occupation anarchique de la voie publique.

« Dans le cadre de la sécurisation et la réorganisation de l'espace public, sont interdits, à compter du 16 octobre 2025, la circulation et le stationnement de chariots de transport de produits alimentaires et de vente de marchandises de toutes sortes », lit-on dans le communiqué rendu public en début de soirée.

Cette mesure de l'exécutif départemental concerne principalement les axes stratégiques dont : croisement Saly - Bienvenue à Saly, la route nationale depuis le croisement Saly jusqu'au rond-point Keur Balla Lô ou encore l'axe préfecture - centre de santé - cimetière de Tefess.

L'autorité administrative informe aux populations que les contrevenants seront sanctionnés par l'application des lois et règlements en vigueur. « Le commissaire central de Mbour et le commandant de la compagnie de gendarmerie sont chargés de l'exécution du présent arrêté », précise le préfet.

