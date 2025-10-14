Sénégal: Marché Tiléne de Ziguinchor - Un pilier pour le développement local

13 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Ce lundi 13 octobre 2025, le marché Tilene de Ziguinchor a été officiellement inauguré sous la présidence effective de M. Serigne Guèye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, de M. Ibrahima Thiam, Secrétaire d'État au développement des PME/PMI, ainsi que de Madame Rougui Aladji Sow, Coordonnatrice du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM).

L'inauguration de ce marché représente une étape cruciale et déterminante pour la modernisation de l'urbanisme commercial et le développement local de la charmante ville de Ziguinchor.

Bâti sur 8 500 m², le nouveau marché de Tilène est doté de toutes les commodités nécessaires pour garantir un confort et sécurité optimale aux commerçants et usagers.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.