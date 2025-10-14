Sénégal: Marché Tiléne de Ziguinchor - Un pilier pour le développement local

Ce lundi 13 octobre 2025, le marché Tilene de Ziguinchor a été officiellement inauguré sous la présidence effective de M. Serigne Guèye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, de M. Ibrahima Thiam, Secrétaire d'État au développement des PME/PMI, ainsi que de Madame Rougui Aladji Sow, Coordonnatrice du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM).

L'inauguration de ce marché représente une étape cruciale et déterminante pour la modernisation de l'urbanisme commercial et le développement local de la charmante ville de Ziguinchor.

Bâti sur 8 500 m², le nouveau marché de Tilène est doté de toutes les commodités nécessaires pour garantir un confort et sécurité optimale aux commerçants et usagers.