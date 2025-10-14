Sénégal: Mbacké - Le préfet annonce la fin des encombrements

Ce lundi, le préfet de Mbacké, Khadim Hann, a présenté le plan d'action régional de lutte contre les encombrements et l'hygiène publique aux acteurs concernés du département. Le plan comporte cinq axes stratégiques, avec une importance particulière accordée à la sensibilisation. Le préfet a souligné l'importance de la concertation avec les acteurs locaux avant de lancer les opérations de déguerpissement.

Les occupants de la voie publique ont été invités à libérer les lieux dans les délais impartis, sous peine de mesures coercitives. Le préfet a précisé que les opérations de déguerpissement devraient commencer avant la fin du trimestre. Il a également abordé la question des sites de recasement, soulignant que les occupants sans acte administratif ne devraient pas bénéficier de ces sites.

Cependant, pour les occupants autorisés ou invités par l'État, des dispositions seront prises pour leur trouver des sites de recasement si nécessaire. Le préfet a indiqué qu'un recensement des encombrements a déjà été effectué dans les communes de Mbacké et Touba, mais qu'un recensement complémentaire pourrait être nécessaire pour avoir une vision globale de la situation.