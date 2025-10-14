Sénégal: Mbacké - Le préfet annonce la fin des encombrements

13 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop, Correspondant

Ce lundi, le préfet de Mbacké, Khadim Hann, a présenté le plan d'action régional de lutte contre les encombrements et l'hygiène publique aux acteurs concernés du département. Le plan comporte cinq axes stratégiques, avec une importance particulière accordée à la sensibilisation. Le préfet a souligné l'importance de la concertation avec les acteurs locaux avant de lancer les opérations de déguerpissement.

Les occupants de la voie publique ont été invités à libérer les lieux dans les délais impartis, sous peine de mesures coercitives. Le préfet a précisé que les opérations de déguerpissement devraient commencer avant la fin du trimestre. Il a également abordé la question des sites de recasement, soulignant que les occupants sans acte administratif ne devraient pas bénéficier de ces sites.

Cependant, pour les occupants autorisés ou invités par l'État, des dispositions seront prises pour leur trouver des sites de recasement si nécessaire. Le préfet a indiqué qu'un recensement des encombrements a déjà été effectué dans les communes de Mbacké et Touba, mais qu'un recensement complémentaire pourrait être nécessaire pour avoir une vision globale de la situation.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.