Sénégal: Diène Diouf, directeur d'école - « Ce qu'il faut faire pour réussir le « ubbi tey jàng tey » »

Le directeur de l'école élémentaire El Hadji Salif Bâ de Fatick a appelé à plus de responsabilité pour la mise en oeuvre effective du principe du « ubbi tey jàng tey ». Pour Diène Diouf, les parents ont un rôle important à jouer, dans la mesure où ils sont appelés à réunir les conditions nécessaires à la présence de l'enfant à l'école dès le premier jour.

FATICK - Absents lors du jour de la rentrée, les élèves sont attendus ce lundi dans les différentes écoles de la ville de Fatick. Pour beaucoup, il est nécessaire de trouver des solutions à ce retard devenu une habitude. En d'autres termes, chaque année, les apprenants manquent le rendez-vous, ne respectant plus ce jour pourtant si important.

Une situation qui a poussé Diène Diouf à en appeler à la responsabilité des parents. Pour le directeur de l'école élémentaire El Hadji Salif Bâ de Fatick, ces derniers ont un rôle central à jouer dans l'application du principe du "ubbi tey jàng tey" (entamer les cours le jour même de la rentrée).

« Les parents ont la responsabilité de mettre l'enfant dans les conditions qui vont le conduire à l'école le jour de la rentrée », fait remarquer M. Diouf.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette invitation du chef d'établissement sonne comme un message fort qui, une fois entendu par les parents, pourrait contribuer à préserver le caractère symbolique et pratique du jour de la rentrée scolaire. Si l'on s'en tient à son avis, les parents semblent négliger ce jour capital.

« C'est dommage, mais jusqu'à présent, ils pensent que le premier jour de la rentrée est tout simplement réservé aux retrouvailles, où les enfants n'ont même pas besoin de venir avec leurs sacs », regrette-t-il.