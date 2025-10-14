Sénégal: Placé en garde à vue - Voici les charges retenues contre Soya Diagne

13 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Convoqué ce lundi 13 octobre 2025, le journaliste et patron de presse Soya Diagne a été placé en garde à vue après s'être présenté devant les enquêteurs de la Sûreté urbaine.

Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et discours contraires aux bonnes moeurs, selon des sources proches du dossier.

Le propriétaire du média Le Dakarois221 avait été initialement interpellé au Terrou-Bi, avant d'être libéré sous convocation pour ce lundi à 10 heures, comme il l'a indiqué sur sa page Facebook.

Cette convocation fait suite à une auto-saisine du procureur de la République à la suite de publications diffusées sur ses plateformes digitales. Le parquet a alors instruit le Commissariat central de Dakar d'ouvrir une enquête.

Auditionné ce lundi, Soya Diagne reste entre les mains des enquêteurs, en attendant son déferrement devant le parquet de Dakar.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.