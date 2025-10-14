Sénégal: Placé en garde à vue - Voici les charges retenues contre Soya Diagne

Convoqué ce lundi 13 octobre 2025, le journaliste et patron de presse Soya Diagne a été placé en garde à vue après s'être présenté devant les enquêteurs de la Sûreté urbaine.

Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et discours contraires aux bonnes moeurs, selon des sources proches du dossier.

Le propriétaire du média Le Dakarois221 avait été initialement interpellé au Terrou-Bi, avant d'être libéré sous convocation pour ce lundi à 10 heures, comme il l'a indiqué sur sa page Facebook.

Cette convocation fait suite à une auto-saisine du procureur de la République à la suite de publications diffusées sur ses plateformes digitales. Le parquet a alors instruit le Commissariat central de Dakar d'ouvrir une enquête.

Auditionné ce lundi, Soya Diagne reste entre les mains des enquêteurs, en attendant son déferrement devant le parquet de Dakar.