Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Édouard Mendy forfait contre la Mauritanie ?

13 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal pourrait devoir se passer des services de son gardien numéro 1, Édouard Mendy, selon les confrères de Wiwsports. Les Lions affrontent la Mauritanie, ce mardi, au stade de Diamniadio pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Absent de l'entraînement des Lions le lundi soir, le forfait de Mendy semble se confirmer. Déjà en alerte après une douleur aux côtes subie lors de la victoire contre le Soudan du Sud vendredi dernier, le portier n'avait pas pu participer à la séance spécifique de dimanche, selon les informations du sélectionneur Pape Thiaw.

Cette absence ouvre la voie à une nouvelle hiérarchie dans les buts. On s'attend à voir Mory Diaw ou Yehvann Diouf titularisés. Le sélectionneur a toutefois indiqué qu'une décision finale concernant le gardien de but face à la Mauritanie sera prise ultérieurement.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.