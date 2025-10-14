Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Édouard Mendy forfait contre la Mauritanie ?

Le Sénégal pourrait devoir se passer des services de son gardien numéro 1, Édouard Mendy, selon les confrères de Wiwsports. Les Lions affrontent la Mauritanie, ce mardi, au stade de Diamniadio pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Absent de l'entraînement des Lions le lundi soir, le forfait de Mendy semble se confirmer. Déjà en alerte après une douleur aux côtes subie lors de la victoire contre le Soudan du Sud vendredi dernier, le portier n'avait pas pu participer à la séance spécifique de dimanche, selon les informations du sélectionneur Pape Thiaw.

Cette absence ouvre la voie à une nouvelle hiérarchie dans les buts. On s'attend à voir Mory Diaw ou Yehvann Diouf titularisés. Le sélectionneur a toutefois indiqué qu'une décision finale concernant le gardien de but face à la Mauritanie sera prise ultérieurement.