Afrique: Mondial (Q) - Le Cap-Vert qualifié pour sa première coupe du monde

Au terme d'une campagne de qualification épique pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les Requins Bleus ont validé leur billet pour les États-Unis, le Canada et le Mexique, signant ainsi la première qualification de leur histoire pour un Mondial.

Le petit archipel de l'Atlantique, avec ses quelque 525 000 habitants, est entré dans la légende du football mondial en remportant la première place du Groupe D des éliminatoires de la zone Afrique. L'ultime victoire, décisive, face à l'Eswatini (2-0) lors de la dernière journée, a officialisé l'exploit.

Les hommes de l'entraîneur Pedro Leitão Brito, dit « Bubista », ont réussi l'incroyable performance de devancer une nation majeure du football africain, le Cameroun, qui se voit relégué en barrages suite à son match nul face à l'Angola. En se qualifiant pour ce Mondial à 48 équipes, le Cap-Vert devient le plus petit pays en termes de population à participer à la Coupe du Monde, surpassant le précédent record établi par l'Islande en 2018.

Cette qualification est le fruit d'un travail de longue haleine, notamment celui du sélectionneur « Bubista » qui a misé sur le recrutement de la diaspora et l'amélioration de la structure du football local, avec l'aide de programmes de développement de la FIFA. La performance intervient après une récente et remarquée présence en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 2024.

Dès le coup de sifflet final, l'archipel a explosé de joie. Les rues de Praia et des autres îles ont été envahies par des scènes de liesse populaire, symboles de l'immense fierté que procure cet exploit. Le gouvernement avait même autorisé les habitants à quitter leur lieu de travail plus tôt pour suivre ce match historique.