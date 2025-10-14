Burkina Faso: Rentrée académique à l'INHEI - Sur le signe du patriotisme, de la discipline et de l'excellence

L'Institut des hautes études internationales (INHEI) a effectué sa rentrée académique, lundi 13 octobre 2025, au cours d'une cérémonie marquée par la montée des couleurs et une conférence sur le patriotisme.

Sur instruction du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, les établissements de formation professionnelle du Burkina Faso effectuent leur rentrée à la même date. Pour l'année académique 2025-2026, c'est le lundi 13 octobre qui a été retenu à cet effet. L'heure était donc, ce jour, à l'accueil des nouveaux stagiaires à l'Institut des hautes études internationales (INHEI).

Dès 7heures 30 minutes, personnel administratif et apprenants ont communié autour du drapeau national. Un acte voulu par l'administration de l'établissement afin de contribuer à l'élan national de promotion du patriotisme, dans le cadre de la deuxième session des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la même lancée, une conférence sur le patriotisme et l'intégrité a été organisée. Une initiative saluée par l'ambassadeur Saidou Zongo, conseiller technique du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, qui a présidé la cérémonie officielle de rentrée.

Pour lui, cette conférence est la bienvenue au regard du contexte national marqué par la lutte contre le terro-risme. « Devant cette situation, notre Institut se veut un outil de promotion de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la reconquête de notre territoire à travers la recherche-action », a-t-il noté. Par ailleurs, face à un monde en constante mutation, a indiqué l'ambassadeur, l'INHEI se veut un bastion de compétences et un creuset de consolidation des valeurs républicaines et patriotiques.

Former des citoyens éclairés

Il se veut aussi, a-t-il ajouté, un cadre de renforcement de la laïcité et de la cohésion sociale. « Nous devons former des diplomates pétris de talents mais aussi des citoyens éclairés, loyaux envers leur Nation, intègres dans leurs actes, honnêtes dans leurs paroles et solidaires dans leurs engagements », a-t-il déclaré.

Le conseiller technique a souligné, en outre, que la rentrée académique de cette année revêt un caractère particulier, car c'est la première fois que l'INHEI accueille une cohorte de cette taille. En effet, des détails donnés par le Directeur général par intérim de l'institut, Dr Philippe Sandwidi, au titre de l'année académique 2025-2026, plus de 100 stagiaires des cycles A et B dont 70 issus des résultats des concours professionnels et directs 2025 ainsi que du test de recrutement pour complément d'effectifs seront formés.

« Le nombre de stagiaires recrutés reflète la volonté des plus hautes autorités du pays de faire du capital humain bien formé le moteur du développement », a-t-il déclaré. Il a traduit sa reconnaissance aux premiers responsables du ministère en charge des affaires étrangères pour l'accompagnement constant dont l'INHEI bénéficie pour mener à bien ses missions.

Ce soutien participe, selon lui, à la réalisation de la vision de l'établissement d'être une académie diplomatique rayonnante dans la formation des diplomates de haut niveau pour le Burkina Faso, la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) et le continent africain, à l'horizon 2028. Tout en souhaitant une bonne rentrée aux stagiaires, il a formulé le voeu qu'ils tirent le meilleur de la formation afin de contribuer en leur qualité de futurs diplomates au rayonnement du pays.