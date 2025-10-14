Burkina Faso: Gestion des titres miniers - Autorités et communautés locales à l'école du cadastre minier

Le ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières, à travers la direction générale du cadastre minier a organisé, du 9 au 10 octobre 2025, à Bobo-Dioulasso, un atelier de sensibilisation sur la règlementation minière. L'atelier a porté sur la gestion des titres miniers, et le mécanisme de perception et de répartition des taxes superficiaires.

La direction générale du cadastre minier entend mieux faire connaitre les textes qui encadrent le secteur des mines au Burkina Faso. C'est dans cette optique qu'elle a tenu, du 9 au 10 octobre 2025, à Bobo-Dioulasso, un atelier de sensibilisation à la règlementation minière relative à la gestion des titres miniers, ainsi qu'au mécanisme de perception et de répartition des taxes superficiaires. Cette formation vise à outiller les autorités et communautés locales à la réglementation relative à la gestion des titres miniers.

Il a regroupé les présidents des délégations spéciales des communes de la région de Guiriko, les artisans miniers et d'autres acteurs qui interviennent dans le secteur des mines. Il leur a été ainsi expliqué le contenu de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso et ses textes d'application sur les conditions d'acquisition et de maintien d'un titre minier, le rôle des collectivités territoriales dans le processus d'octroi des autorisations d'exploitation artisanales des substances de mines et/ou de carrières.

Le contenu du décret N°2025-0331/ PRES/ PM/ MEMC/ MATM/MEF du 25 mars 2025 portant fixation des taxes et redevances minières relativement au processus de perception des taxes superficiaires leur a également été détaillé.

A l'ouverture de l'atelier, jeudi 9 octobre 2025, le conseiller technique du gouverneur de la région du Guiriko, Boubié Ido, a rappelé que l'atelier a pour principal objectif de permettre une bonne compréhension du contenu des textes relatifs à la gestion des titres miniers ainsi que le processus de perception et de répartition des taxes superficiaires.

Pour une gouvernance harmonieuse du secteur minier

Il a invité les participants à suivre avec attention et intérêt les différentes communications pour une bonne compréhension de la règlementation minière et du rôle des collectivités. L'implication des organes délibérants des communes dans le processus de gestion des titres miniers, à ses dires, n'est pas toujours bien comprise et fait l'objet de difficultés dans sa mise en oeuvre.

Pour lui, l'atelier vient à point nommé parce qu'il va permettre de rassurer les acteurs locaux du bien-fondé des différents principes qui participent à la bonne gouvernance, à la transparence, mais aussi à la promotion du secteur minier. Cette tribune d'échanges est d'autant plus nécessaire selon lui, car, depuis 2009 l'or est devenu le premier produit d'exportation au Burkina Faso classant ainsi le pays au quatrième rang des pays producteurs d'or en Afrique après l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali.

« Le riche potentiel minier du pays offre une perspective de développement et cela nécessite une forte implication des autorités et des communautés locales pour une gouvernance harmonieuse du secteur minier », a laissé entendre le conseiller technique du gouverneur. Ces autorités et communautés locales, a ajouté la directrice du suivi de la règlementation et de la liquidation à la direction générale du cadastre minier, Asséta Sigué, sont des acteurs clés dans le traitement de certains dossiers et il sied de les outiller afin qu'ils participent convenablement au processus de traitement des dossiers.