Sénégal: Cambriolage au Palais de justice de Diourbel - L'ordinateur portable de l'administrateur des greffes emporté

13 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Bayo Ba

Le nouveau palais de justice de Diourbel a fait l'objet d'un cambriolage dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 octobre 2025. Les malfaiteurs sont entrés par effraction dans le bureau de l'administrateur des greffes (greffiers en chef) du tribunal de grande instance de Diourbel où ils ont emporté un ordinateur portable et un Fly box de connexion internet.

Selon une source du commissariat centrale de la police de Diourbel, les voleurs étaient à la recherche de l'argent n'ont pas trouvé des sous sur place. Notre interlocuteur informe que le greffier en chef avait pris le soin de verser l'argent à la banque le vendredi dernier après la décente. Pour le moment, les malfaiteurs ne sont pas encore retrouvés, mais la police de Diourbel a ouvert une enquête.

Les policiers du commissariat central de Diourbel sont aux trousses des malfaiteurs. Ils ont reçu le renfort de la police sciatique de Kaolack. Ce vol perpétré au palais de justice de Diourbel relance la problématique de l'insécurité dans cette ville.

Pour rappel le palais de justice de Diourbel abrite le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance de ladite localité. L'infrastructure a été inaugurée le 30 janvier 2025 par l'ancien Garde ses sceaux-ministre de la Justice, Ousmane Diagne.

