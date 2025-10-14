Afrique: Des millions de vies menacées par la négligence des troubles neurologiques

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur l’absence de politiques nationales pour faire face au fardeau croissant des troubles neurologiques, responsables de plus de 11 millions de décès chaque année. Selon son premier « rapport mondial sur la neurologie », publié ce mardi 14 octobre, moins d’un pays sur trois dans le monde dispose d’une stratégie spécifique pour lutter contre ces maladies, qui touchent désormais plus de 40 % de la population mondiale, soit plus de trois milliards de personnes.

Le document, auquel ont contribué 102 des 194 États membres, souligne la faible priorité accordée à la neurologie. Seuls 32 % des pays interrogés ont une politique nationale dédiée et à peine 18 % disposent d’un financement spécifique. En l’absence de cadres solides, les systèmes de santé restent fragmentés, sous-dotés et incapables de répondre efficacement aux besoins des patients et des familles.

Les services essentiels demeurent inaccessibles pour une grande partie de la population : seuls 25 % des États membres intègrent les troubles neurologiques dans la couverture santé universelle. Les unités spécialisées, comme celles de traitement des AVC, la neurologie pédiatrique, la réadaptation ou les soins palliatifs, sont souvent concentrées dans les grandes villes, privant les zones rurales d’un accès vital aux soins.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L’OMS dénonce également une pénurie alarmante de professionnels de santé qualifiés. Selon l’organisme onusien, les pays à faible revenu comptent jusqu’à 82 fois moins de neurologues que ceux à revenu élevé. Par ailleurs, seuls 46 pays offrent des services d’aide aux aidants et 44 prévoient une protection juridique pour ces derniers, laissant souvent les aidants informels, majoritairement des femmes, sans soutien ni reconnaissance.

Enfin, l’organisation souligne la faiblesse des systèmes d’information et le manque chronique de financement de la recherche, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ces lacunes entravent la mise en place de politiques efficaces et le développement de soins adaptés aux troubles neurologiques.