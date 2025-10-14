Tunisie: Leoni Tunisie lance le photovoltaïque et réduit sa facture d'électricité de 40%

Leoni Tunisie, le spécialiste dans le câblage automobile annonce officiellement la production de sa propre énergie et réduit sa facture d'électricité de 9,1 Millions de dollars, soit d'environ 40% annuellement.

Une cérémonie de signature d'un contrat de partenariat entre Leoni Tunisie, et « Empower New Energy », une société norvégienne de financement et de développement de projets solaires en Afrique, a eu lieu, vendredi 10 octobre 2025 à Tunis. L'accord a été signé en présence de l'Ambassadrice de la Norvège en Tunisie, ainsi que des représentants de l'Ambassade de Chine en Tunisie.

En vertu de cet accord, « Empower New Energy », en partenariat avec la société AR Solaire, spécialisée dans la conception, l'installation et la maintenance de systèmes photovoltaïques, accompagneront Leoni Tunisie dans la réalisation d'un ambitieux programme photovoltaïque couvrant l'ensemble de ses 10 sites stratégiques à travers le pays (Un projet à Manzel Hayet, un autre à Kalâa Lekbira, trois à Mateur et Cinq à Messaâdine), tout en assurant la maintenance et l'exploitation des installations sur dix ans. Le coût global de ce projet s'élève à 9,16 Millions de dollars.

C'est un partenariat qui reflète l'engagement de Leoni Tunisie dans une transition énergétique durable visant la réduction de l'empreinte carbone, l'amélioration de l'efficacité énergétique, et la décarbonation de ses activités. Il reflète aussi un engagement partagé pour une transition énergétique durable, fondée sur l'innovation, la performance et la fiabilité.

A travers ce projet de production photovoltaïque, Leoni Tunisie souhaite assurer une production locale d'électricité solaire dans l'objectif de réduire la dépendance de ses sites de production des énergies fossiles et de renforcer davantage son positionnement, tout en restant plus compétitif face à la transition énergétique.

En effet, le projet, dont les travaux débuteront immédiatement, est d'une puissance équivalente à 7,5 MWp et d'une capacité de production de 12,4 MW/an, soit l'équivalent de l'absorption annuelle de milliers d'arbres ou la plantation d'une forêt de près de 400 mille arbres sur 25 ans.

A cette occasion, le directeur général de Leoni Tunisie, Mohamed Larbi Rouis n'a pas manqué d'exprimer son enthousiasme et engouement : « Nous sommes très fiers parce que nous étions les premiers à signer un accord pareil en Tunisie. C'est aussi un partenariat qui reflète nospréoccupations environnementales et une volonté de réduire la taxe carbone et de diminuer notre facture d'électricité», a-t-il dit.

Il a en outre précisé qu'avant d'aboutir à ce contrat, un travail de réflexion, d'analyse, d'évaluation et d'identification despoints forts de ce projet a été effectué durant plus de 18 mois.