Tunisie: Octobre Rose - L'Association Ahna Maak se mobilise pour la prévention du cancer du sein

14 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

À l'occasion d'Octobre Rose 2025, l'Association Ahna Maak organise deux événements majeurs pour sensibiliser et soutenir les femmes dans la lutte contre le cancer du sein.

Le samedi 18 octobre, en partenariat avec le Centre Hospitalier Monji Slim La Marsa, une journée de dépistage gratuit et de sensibilisation sera proposée au public, avec un accompagnement médical et psychologique.

Le dimanche 19 octobre, un événement caritatif se tiendra au Carthage Thalasso, combinant sport, interventions de spécialistes, témoignages inspirants et moments de partage.

À travers ces initiatives, l'Association Ahna Maak réaffirme son engagement pour la santé des femmes et la détection précoce du cancer du sein, dans une ambiance d'écoute, d'espoir et de solidarité.

