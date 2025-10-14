Tunisie: Le Groupe chimique tunisien investit 140 millions de dinars dans des projets environnementaux à El Mdhilla

« Le Groupe chimique tunisien (GCT) a programmé plusieurs projets environnementaux dans la délégation d'El Mdhilla dont le budget total est estimé à 140 millions de dinars », a fait savoir, lundi, le directeur régional du GCT à Gafsa Abdessalem Chwaya.

Lors d'une séance de travail tenue au siège du gouvernorat de Gafsa et consacrée au suivi de la situation de développement et de l'environnement à Mdhilla, le responsable a précisé que parmi ces projets figurent la conversion de l'unité d'acide sulfurique de l'usine Mdhilla 1 vers un système d'absorption double avec récupération de chaleur, la transition du fuel lourd au gaz naturel, ainsi que la création d'une unité de dessalement d'eau par osmose inverse.

« Le GCT prévoit également un projet d'aménagement de la zone de stockage du phosphogypse avec une couche isolante en polyéthylène, des systèmes de lavage des gaz pour les unités de production d'acide sulfurique et de triple superphosphate, ainsi que la plantation d'une ceinture verte autour des usines du groupe », a-t-il ajouté.

Selon la même source, parmi les projets ayant fait l'objet d'un appel d'offres en juillet dernier figure le projet de réhabilitation environnementale de l'unité d'acide sulfurique par l'intégration de la technologie d'absorption double, d'un coût global de 82 millions de dinars, visant à réduire les émissions de dioxyde de soufre, économiser l'énergie et diminuer la consommation de soufre.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociétale du Groupe chimique tunisien, qui comprend également la réhabilitation de six écoles primaires à Mdhilla, l'aménagement du stade municipal, l'augmentation des subventions accordées aux associations sportives d'El Mdhilla et Borj Akerma, ainsi que l'acquisition d'un scanner et d'un appareil de radiographie au profit de l'hôpital local d'El Mdhilla.

A noter que la séance de travail a été présidée par le gouverneur de la région, Slim Frouja.