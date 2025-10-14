Sénégal: Marie Rose Faye plaide pour un partenariat sincère et transparent avec la presse

Dakar — La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions, Marie Rose Faye, a appelé à la construction d'un pacte de collaboration "sincère, juste et transparente" entre le gouvernement et les acteurs de la presse, lundi à Dakar, lors d'une rencontre d'échanges organisée avec les responsables et représentants des médias sénégalais.

"Je n'ai pas préparé de discours, parce que je souhaite parler avant tout avec le coeur et en toute transparence avec l'ensemble des acteurs", a déclaré Mme Faye, soulignant son ambition d'instaurer "une relation de confiance durable avec les professionnels des médias".

Elle a rappelé qu'après avoir pris fonction il y a quelques semaines, elle a entrepris une série de visites de prise de contact auprès des structures publiques de presse, notamment la RTS, l'APS et Le Soleil, avant d'élargir cette démarche au secteur privé.

"Je viens humblement me présenter à vous pour vous témoigner de ma disponibilité et de mon engagement à travailler avec vous, dans une communication vraie, juste et transparente", a-t-elle dit, ajoutant qu'il s'agit de "porter ensemble une information claire, objective et utile aux populations".

Mme Faye, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a également évoqué son expérience à la tête de l'Agence de développement et d'encadrement des PME (ADEPME), rappelant son implication dans le programme de restructuration des entreprises de presse.

Aux yeux de Marie Rose Faye, "une entreprise doit être viable. Elle peut connaître des difficultés, mais elle doit aussi pouvoir se prendre en charge".

Le directeur de la communication, Abibou Dia, a pour sa part salué la mobilisation des acteurs des médias autour de cette rencontre, destinée à jeter les bases d'un pacte de relations entre l'État et les médias.

Il a insisté sur la nécessité d'un "portage efficace de la communication publique", au service de la souveraineté nationale et de la bonne compréhension des politiques publiques par les citoyens.

Il a félicité la presse pour la qualité du traitement réservé récemment à la dégradation de la note souveraine du Sénégal, estimant que "les médias ont su aller au-delà du simple constat pour analyser et contextualiser l'information".

Les représentants des organisations professionnelles de la presse ont, de leur côté, salué l'initiative du gouvernement tout en formulant plusieurs doléances.

Le secrétaire général du Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS), Moustapha Cissé, a déploré la rétention du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADEP), insistant sur "l'urgence de sa distribution".

Le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED), Mamadou Thior, a plaidé pour "une meilleure compréhension du rôle de la presse" et invité à "éviter de judiciariser les délits de presse".

Le journaliste Ibrahima Lissa Faye a alerté sur les "grandes difficultés économiques" du secteur, estimant que "le gouvernement tarde à apporter des réponses concrètes" à ces questions.

Pour Mamadou Ibra Kane, "le gouvernement fait preuve de méprise à l'égard de la presse", estimant que "le secteur est en grande difficulté et nécessite une volonté politique forte pour sa relance".

Cette rencontre, qualifiée de premier contact par Mme Faye, devrait être suivie d'autres séances de concertation en vue de bâtir un cadre pérenne de dialogue entre le gouvernement et les professionnels des médias, dans la perspective d'une communication publique "plus inclusive et responsable".

