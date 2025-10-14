Sénégal: Les ex-temporaires de la régie des chemins fer réclament plus de 5 milliards FCFA à l'État

14 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Les ex-temporaires de la régie des chemins fer du Sénégal ont réclamé, lundi à Thiès, le paiement de plus de cinq milliards de francs CFA à l'Etat du Sénégal, à titre de remboursement de leurs cotisations qui n'auraient pas été reversées à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES).

"Nous ne réclamons pas d'augmentation de salaires, ni d'avancement, nous réclamons des cotisations déjà [souscrites] par les travailleurs et que l'État n'a pas [reversées à] l'IPRES", a précisé Aly Diallo Sow, président de l'Entente des ex-temporaires, lors d'un sit-in à la gare de Thiès.

Ils avaient lancé comme mot d'ordre de rester à la gare de Thiès "jusqu'à ce que quelque chose de clair soit décidé par l'autorité".

M. Sow a noté que 800 personnes" courent depuis 2022, derrière cette réclamation dont l'ardoise est arrêtée à "5 milliards 200 millions de francs" CFA.

