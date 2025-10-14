Sénégal: Le centre psychiatrique de Kénia doté d'une ambulance

Ziguinchor — L'ancienne ministre Aminata Angélique Manga a remis, lundi, une ambulance au centre psychiatrique de Kénia, dans la commune de Ziguinchor (sud), un don destiné à améliorer la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux dans la zone sud du Sénégal.

"Ce don s'inscrit dans une démarche réfléchie, guidée par les recommandations du médecin-chef de région, afin de soutenir une structure réellement dans le besoin", a expliqué la donatrice.

L'ancienne ministre de l'Economie solidaire rappelle avoir déjà contribué à la réhabilitation du centre en 2015, lorsqu'elle dirigeait l'Agence de développement local.

Elle a par ailleurs plaidé pour une meilleure considération de la santé mentale dans les politiques publiques, dénonçant "la stigmatisation dont sont victimes les personnes atteintes de troubles psychiatriques".

"Les déficients mentaux errent encore dans nos rues. Ils sont marginalisés alors qu'ils sont des morceaux de nous-mêmes. Nous avons l'obligation morale et sociale de les accompagner ", a-t-elle soutenu, rappelant que ce geste symbolique est intervenu au lendemain de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre dernier.

Aminata Angélique Manga a insisté sur la nature non-politique de son engagement, affirmant qu'il s'agit d'un "élan du coeur".

De son côté le directeur du centre psychiatrique Émile Badiane de Ziguinchor Adama Koundoul a salué ce don qu'il a qualifié de "soutien concret et salutaire".

Il a rappelé que le centre, unique structure spécialisée en santé mentale en Casamance, accueille des patients venant de plusieurs régions du sud du pays (Kolda, Sédhiou, Vélingara, entre autres.), mais aussi de pays frontaliers comme la Gambie et la Guinée Bissau.

Créé dans les années 1970 et rouvert en 2009 après des années de fermeture liées au conflit en Casamance, le centre prend en charge divers types de pathologies : troubles psychiatriques, épilepsie, stress post-traumatique, violences basées sur le genre, entre autres.

Cependant, les moyens restent très limités. " Moins de 15 % du budget de fonctionnement provient de l'État et des collectivités. territoriales. La quasi-totalité du personnel est prise en charge par la structure elle-même. Nous ne disposons que de deux psychiatres pour toute la Casamance ", a regretté M. Koundoul.

Il a lancé un appel urgent aux autorités étatiques et locales, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, pour renforcer le soutien à la santé mentale, "un domaine encore trop souvent relégué au second plan".

L'ancienne ministre Aminata Angélique Manga a ,ce même jour , procédé à la remise de kits scolaires à l'école d'application Bassembo Diandy de Ziguinchor, un geste salué par les autorités éducatives locales et les parents d'élèves.