Sénégal: Une opération de désencombrement prévue samedi à Kaolack

Le préfet du département de Kaolack (centre), Latyr Ndiaye, a annoncé lundi qu'il compte procéder, le 18 octobre prochain, au désencombrement des emprises de la Route nationale n°1 (RN1) et de la RN4 faisant l'objet d'occupation irrégulière.

"Le préfet du département de Kaolack porte à la connaissance des populations de la commune de Kaolack qu'il sera procédé, à compter du 18 octobre, au désencombrement des emprises de la RN1 et de la RN4 faisant l'objet d'occupation irrégulière", a notamment dit l'autorité administrative dans une note parvenue à l'APS.

Les opérations porteront sur les formes d'occupation et d'installation particulièrement les débordements de cantines de plus d'un mètre, les ateliers de menuiserie, les points de vente de matériaux de construction, les panneaux publicitaires non conformes, les arrêts de motos "Jakarta", les épaves de véhicules et autres objets encombrant la voie publique, explique le texte.

Le chef de l'exécutif départemental en appelle à l"a compréhension des populations concernées et les invite à prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer, à temps, les emprises ciblées".