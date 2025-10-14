Afrique: Les Lions vont tout faire pour se qualifier au Mondial, assure Idrissa Gana Guèye

13 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal va faire tout son possible pour venir à bout de la Mauritanie, mardi, et entrer de cette manière dans l'histoire avec une troisième qualification consécutive à la Coupe du monde, a déclaré le milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Guèye.

"A domicile, à nous de faire ce qu'il faut pour gagner ce match et nous qualifier à la Coupe du monde 2026 pour la troisième fois consécutive. Ce sera historique. On va tout faire pour y parvenir avec le soutien de tout le peuple sénégalais", a-t-il déclaré en conférence de presse, à la veille du match contre les Mourabitounes.

Le Sénégal affronte la Mauritanie, mardi, avec l'ambition de valider sa qualification pour la Coupe du monde 2026.

Prévu à partir de 19 h au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, ce match compte pour la 10e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026, qui va se dérouler aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (19 juin-19 juillet).

Le Sénégal, leader du groupe B avec 21 points (+15), à deux longueurs du deuxième, la République démocratique du Congo (19 pts, +8), a besoin d'un seul point pour assurer une quatrième qualification, sa troisième consécutive.

"Avant le match contre la République démocratique du Congo (RDC), on savait qu'il nous restait trois finales. On a réussi à passer les deux, il nous reste une dernière face à la Mauritanie qui nous a posés beaucoup de problèmes au match aller. On est allé gagner [chez eux], on va tout faire pour les battre gagner [à domicile]", a rappelé Idrissa Gana Guèye.

Selon le milieu de terrain des Lions, toutes les conditions sont réunies pour une qualification du Sénégal à la Coupe du monde 2026. "Une troisième pour les plus anciens, une deuxième ou une première pour d'autres", a ajouté le milieu des Lions.

