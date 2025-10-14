Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - Du matériel remis aux structures sanitaires de Dagana

13 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dagana — Un lot de matériel de lutte contre la fièvre de la Vallée du Rift a été remis, lundi au service d'hygiène, aux structures sanitaires ainsi qu'aux populations de Dagana (nord), afin de freiner la propagation de cette épidémie, a appris l'APS du coordonnateur du mouvement Yaakar And Suuxaali Walo.

Le don est composé de divers équipements sanitaires, dont 700 moustiquaires imprégnées.

"Ce geste vise à renforcer les efforts de prévention dans une zone où plusieurs cas de cette maladie ont été signalés ces dernières semaines", a déclaré le responsable de ce mouvement citoyen.

"Cette action s'inscrit dans une dynamique communautaire de prévention face à une maladie transmise par les piqûres de moustiques", a expliqué Vieux Lô, le coordonateur dudit mouvement citoyen lors de la cérémonie de remise du matériel en présence des autorités sanitaires.

Il a précisé que la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift "nécessite des efforts communs", estimant que les citoyens doivent unir leurs forces en initiant un élan de solidarité pour vaincre l'épidémie.

"C'est notre première action depuis l'apparition de l'épidémie. Elle ne sera pas la dernière. Nous continuerons à accompagner les services d'hygiène et les structures sanitaires avec nos moyens, sans attendre l'intervention de l'État, jusqu'à l'éradication de la fièvre de la vallée du Rift", a promis le coordonnateur du mouvement Yaakar And Suuxaali Walo.

Les autorités sanitaires locales ont salué l'initiative et appelé les populations à renforcer les mesures d'hygiène, tout en évitant le contact avec des animaux potentiellement infectés.

La fièvre de la vallée du Rift est une zoonose virale touchant principalement les animaux, mais pouvant également contaminer l'être humain.

