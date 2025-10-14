Sénégal: Les assises de l'entreprise du CNP prévues jeudi et vendredi

Dakar — Le Conseil national du patronat du Sénégal (CNPS) va organiser la huitième édition de ses assises de l'entreprise, jeudi et vendredi, au King Fahd Palace, à Dakar, sur le thème "Croissance plus : pour une économie compétitive, souveraine et génératrice d'emplois durables", a-t-on appris de son vice-président, Antoine Ngom.

"C'est un événement annuel majeur du Conseil national du patronat qui a pour objectif de cultiver une alliance publique privée forte. C'est aussi un moment de partage avec l'Etat, les partenaires sociaux", a-t-il indiqué.

M. Ngom s'exprimait lors d'une conférence de presse, en prélude à la tenue de cette manifestation de deux jours, dont la thématique s'inscrit en droite ligne des nouvelles orientations des pouvoirs publics.

"C'est une thématique qui fait clairement écho au plan de résilience économique et social, qui fait écho à l'Agenda national de transformation Sénégal 2050", a souligné le vice-président du CNP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, l'édition 2025 des assises de l'entreprise devrait permettre de montrer que le secteur privé "est l'allié privilégié de l'Etat pour réussir la transformation économique" du Sénégal.

"En tout état de cause, l'entreprise, le Conseil national du patronat et tout le secteur privé sénégalais sont mobilisés pour accompagner cette transformation", a-t-il ajouté.

Il assure que le Sénégal "a le tissu d'entreprises qu'il faut pour atteindre cette souveraineté" et travailler à rendre son économie compétitive.

Il dit espérer que ces assises permettront de "faire un pas en avant" dans la résolution de la situation économique des entreprises du bâtiment notamment.

Selon Antoine Ngom, c'est la raison pour laquelle une place importante sera accordée aux professionnels du secteur des BTP. Ces derniers prévoient d'organiser un Salon national des innovations du BTP "Innov BAT-Espo-conférences", afin de porter une réflexion sur "les préoccupations de l'heure" et les potentialités du secteur.

Le secteur de l'industrie sera aussi présent durant cet évènement à travers le Salon national de l'industrie "Dakar Industrie 2025-Expo-Conférences".

En marge de ces assises, a signalé M. Ngom, l'Organisation des professionnels du numérique (OPTIC), en partenariat avec le ministère Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), va organiser la 8e édition du Salon international des professionnels de l'Economie numérique, le SIPEN 2025.

La problématique de l'insertion des jeunes et des femmes en milieu professionnel figure également au menu de ces assisses du Conseil national du patronat du Sénégal, à travers une table ronde sur "la formation duale", école-entreprise.

Ces assises seront par ailleurs le moment d'évoquer les questions relatives au capital humain et au bien-être au travail, à travers l'Institution de prévoyance maladie (IPM) et les ressources humaines (RH).

Les assises de l'entreprise seront en outre l'occasion de parler des Institutions de prévoyance maladie et des ressources humaines, selon Antoine Ngom qui annonce un forum sur le thème "Protection sociale : IPM et assurance Maladie complémentaire".

De même, un colloque international des ressources humaines va se tenir lors de cette huitième édition des assises de l'entreprise, sous l'égide de l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines (ASPRH).

Un symposium sur le Risque management est aussi prévu par les organisateurs pour aider les Sénégalais à mieux comprendre cette question nouvelle dans les entreprises sénégalaises.

Le label CNP sera décerné à dix entreprises récipiendaires qui ont fait des efforts en matière de Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) et de développement durable.