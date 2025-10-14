Sénégal: L'employabilité des jeunes au menu d'un pré-forum à Matam

Matam — Le Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS) a organisé, lundi, un pré-forum dont le but était d'échanger sur l'employabilité des jeunes dans la région de Matam (nord) et d'identifier les secteurs à soutenir pour renforcer leur résilience, a constaté l'APS.

"Au-delà des infrastructures mises en place et des appuis, nous avons décidé de mettre l'accent sur les jeunes et les femmes, car le PRDC-VFS est un projet d'inclusion sociale. Nous savons aussi que les couches les plus vulnérables et affectées par les changements climatiques sont les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap", a expliqué Lamine Dramé, en charge du développement et de la cohésion sociale au sein du PRDC-VFS.

Il s'exprimait à l'ouverture du pré-forum tenu à la mairie de Matam, en présence des autorités administratives, des jeunes et des élus locaux.

Il a insisté sur le fait que le projet est mis en oeuvre pour accompagner les jeunes à s'adapter et à être résilients face aux changements climatiques, tout en profitant de ce phénomène pour développer des activités qui vont les "fixer dans la région".

M. Dramé a fait savoir que cette activité avait pour but de permettre aux acteurs de réfléchir et de partager des idées pour préparer le grand forum, qui se tiendra en décembre prochain.

"Des lignes directrices seront données pour nous permettre de mieux appréhender toute la stratégie pour ce grand forum. Nous voulons mettre tous les atouts de notre côté pour que cet événement soit une réussite et non un forum de plus, qui va faire de sorte que des solutions soient trouvées", a lancé Lamine Dramé.

Le projet va cibler, selon lui, des secteurs économiques, notamment des filières déjà identifiées par l'Initiative prospective agricole rurale (IPAR), à savoir la production, l'entretien du matériel agricole et la transformation, sur toute la chaîne de valeur, notamment le riz, l'oignon et la tomate.

Le projet a pour objectif d'accompagner 5 000 jeunes dans les régions de Matam, Saint-Louis et Tambacounda, les zones d'intervention du PRDC-VFS.

Dans la région de Matam, le projet est déroulé dans 15 communes, sept dans le département de Matam et huit dans celui de Kanel.