Mauritanie/Sénégal: Qualifications coupe du monde 2026 - Match, demain à 19 heures : Pape Thiaw tient son groupe avec Ismail Jakobs

De retour à Dakar ce samedi, après leur belle victoire contre le Soudan du Sud, l'équipe nationale du Sénégal s'est tournée vers son ultime match contre la Mauritanie prévu demain mardi 14 octobre au stade Abdoulaye Wade. Les Lions, au complet se sont entraînés sur le terrain annexe du stade. Convoqué mais retenu par son club pour le déplacement à Juba Ismaila Jakobs a finalement rallier ce samedi, la sélection.

De retour à Dakar ce samedi après la précieuse victoire contre le Soudan du Sud (0-5), l'équipe nationale du Sénégal a repris hier, dimanche 12 octobre 2025, le chemin des pelouses pour la première séance d'entraînement à l'annexe du stade Abdoulaye Wade en direction du derby qui l'opposera demain mardi 14 octobre à la Mauritanie. Pour la première fois depuis le début du regroupement d'octobre, Pape Thiaw a pu compter sur l'ensemble de son effectif. Tous les joueurs convoqués ont pris part à la séance d'entraînement d'hier, dimanche 12 octobre 2025.

Retenu par son club de Galatasaray pour des raisons encore inconnues alors qu'il était convoqué pour les deux dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde face au Soudan du Sud (10 octobre) et la Mauritanie (14 octobre), Ismaila Jakobs a finalement rejoint la sélection samedi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'arrière gauche s'est présenté à la première séance. Il a toutefois travaillé à l'écart avec un programme allégé. Pour l'heure, la Fédération sénégalaise de football (FSF) ne s'est pas encore prononcée pour évoquer les raisons de cette absence qui est, du reste, diversement interprétée.

A rappeler que l'équipe de la Mauritanie est également rentrée ce samedi. Après leur match nul (0-0) contre le Soudan à Dar es Salam (Tanzanie), les Mourabitounes occupent l'avant-dernier du groupe B avec sept points au compteur.

Ce lundi, Pape Thiaw sera face à la presse pour la conférence de veille comptant pour la dernière journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Un rendez-vous décisif pour la qualification et pour le Sénégal le temps de décrocher une troisième participation consécutive au Mondial.

Avec deux points d'avance sur la RD Congo dans le groupe B, ils ont 90 minutes pour parachever leur parcours et valider le ticket direct. Pour ce, un seul point suffit aux Lions.