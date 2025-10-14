Cameroun: Presidentielle 2025 - Issa Tchiroma appelle le régime à reconnaître la victoire du peuple

14 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Léandre Ndzié

Dans une déclaration solennelle empreinte d'émotion et de fierté, Issa Tchiroma Bakary s'est adressé ce mardi à ses compatriotes, affirmant que « le peuple camerounais a écrit l'histoire ». S'exprimant dans un ton à la fois rassembleur et ferme, le leader politique a salué le courage et la mobilisation exemplaire des Camerounais tout au long de la récente élection, tout en revendiquant clairement la victoire de son camp.

« J'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces et affronter les intimidations », a-t-il déclaré, rendant hommage à ceux qu'il qualifie de « véritables héros de cette victoire ».

Un appel à la reconnaissance du vote populaire

Issa Tchiroma a exprimé sa gratitude envers le peuple, les militants et les observateurs qui ont, selon lui, défendu la vérité des urnes. Il a également salué les candidats adverses qui lui auraient déjà adressé leurs félicitations, estimant que leur geste « honore la démocratie » et marque « le début d'une nouvelle ère d'unité entre l'opposition et la société civile ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un ton empreint de gravité, il a exhorté les autorités à respecter le choix des Camerounais :

« Notre victoire est claire. Elle doit être respectée. Soit le régime montre sa grandeur en acceptant la vérité des urnes, soit il plonge le pays dans un tourment durable. »

Un message à l'armée et à la jeunesse

S'adressant particulièrement aux forces de défense et de sécurité, Issa Tchiroma les a appelées à rester fidèles à leur mission républicaine : « Protéger le peuple, et non un pouvoir. » À la jeunesse, il a promis un avenir fondé sur la réconciliation nationale, la refondation institutionnelle et la justice sociale.

« Cette victoire n'est pas celle d'un homme, ni celle d'un parti. C'est la victoire du Cameroun. »

Une transition vers « le Cameroun de l'espérance »

L'homme politique a annoncé la publication prochaine d'un rapport détaillé des résultats, compilés « à partir des procès-verbaux affichés publiquement ». Selon lui, ces chiffres confirmeraient une « victoire écrasante » et une « sanction claire du régime en place ».

En conclusion, Issa Tchiroma a appelé à un geste symbolique fort de la part des autorités : un appel de félicitations du régime sortant, qu'il voit comme « le signe de la maturité politique et de la grandeur du Cameroun ».

« Aujourd'hui commence une nouvelle ère. Aujourd'hui commence le Cameroun de l'espérance. Vive le Cameroun ! »

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.