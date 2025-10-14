Gabon: Coopération des deux pays - L'ambassadeur Issa Boro présente les copies figurées de ses lettres de créance

14 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Issa Boro, nouvel ambassadeur du Burkina Faso accrédité en République du Gabon, a présenté, jeudi 9 octobre 2025, les copies figurées de ses Lettres de créance au ministre gabonais chargé des Affaires étrangères, Son Excellence Monsieur Michel Régis Onanga Ndiaye.

Tout en souhaitant la bienvenue au nouvel ambassadeur, le chef de la diplomatie gabonaise a salué l'excellence des relations entre son pays et le Burkina Faso et souligné l'ardeur au travail de la communauté burkinabè résidant au Gabon. Avec son hôte, l'ambassadeur Boro a évoqué la relance de la commission mixte de coopération entre les deux pays et le renforcement du partenariat public-privé entre les entreprises gabonaises et burkinabè.

La gestion de la communauté burkinabè vivant au Gabon a aussi fait l'objet d'échanges entre les deux personnalités. Selon Son Excellence monsieur Michel Régis Onanga Ndiaye, la communauté burkinabè vivant au Gabon, fortement engagée dans le domaine agricole, force l'admiration des Gabonais en donnant ainsi l'exemple parfait d'intégration au sein de la communauté gabonaise. Une cohésion que l'ambassadeur Issa Boro entend travailler à pérenniser dans le respect des lois gabonaises.

 

