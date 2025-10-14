Burkina Faso: Programme national de volontariat au pays - Les volontaires assainissent l'arrondissement 1 de Ouagadougou

14 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Gustave Konate

Le Groupement d'intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) a organisé, samedi 11 octobre 2025, une journée de salubrité dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou.

Pour leur apport aux Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), les volontaires du Groupement d'intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) se sont mobilisés, samedi 11 octobre 2025, à l'arrondissement 1 de Ouaga-dougou. Ainsi, ils ont assaini les artères de cet arrondissement, conformément à l'agenda du GIP-PNVB, s'inscrivant dans le cadre de la seconde édition des JEPPC, à travers l'opération dénommée « Coup de balai volontaire ».

Pour renforcer l'efficacité de l'opération, la commune de Ouagadougou a apporté un appui logistique composé de tricycles, de camions-bennes et de Caterpillar. Selon le directeur général du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, cette initiative vise à traduire en actes concrets l'esprit d'engagement citoyen prôné à travers les JEPPC. « Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour opérationnaliser les engagements pris hier.

La mobilisation est satisfaisante et nous pensons qu'avec le temps, la population elle-même prendra l'habitude de sortir volontairement pour assainir son cadre de vie », a-t-il affirmé. L'opération, qui s'est déroulée du 10 au 12 octobre 2025, a mobilisé près de 2 500 volontaires sur l'ensemble du territoire national, dont 450 dans la région du Kadiogo. Outre les volontaires du GIP-PNVB, la Brigade verte de Ouagadougou, les agents de la commune ainsi que des citoyens bénévoles ont pris part à l'activité.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a salué cette action citoyenne qui, selon lui, illustre parfaitement le sens du volontariat au service du bien commun. « Je tiens à remercier le GIP-PNVB et tous les volontaires qui se sont engagés à rendre notre cadre de vie plus sain et plus agréable », a-t-il déclaré. Présent sur les lieux, le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, a félicité la forte mobilisation et appelé les populations à maintenir le cap. « Quand on nettoie, il faut ensuite préserver. C'est à ce prix que nous aurons une région qui force l'admiration », a-t-il déclaré.

