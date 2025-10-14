Burkina Faso: Lutte contre les aliments impropres - 33 800 boites de sardine saisies à Dapoya

Une opération de contrôle menée par la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a permis la saisie de 676 cartons de sardines avariées dans un magasin situé dans le quartier Dapoya, au coeur de la capitale burkinabè.

L'intervention s'est déroulée, dans la matinée du dimanche 12 octobre 2025, à la suite d'un signalement anonyme. Chaque carton contenait 50 boîtes de sardines, soit un total de 33 800 unités. Selon les agents de la BMCRF, les produits présentaient des signes évidents de décomposition, dégageant une forte odeur nauséabonde, caractéristique de denrées périmées. « Il s'agit d'un stock manifestement impropre à la consommation humaine. Nous avons immédiatement procédé à la saisie pour éviter tout risque sanitaire », a déclaré le chef de l'equipe contrôle à la Brigade.

La BMCRF réaffirme ainsi son engagement dans la lutte contre la fraude commerciale et la protection des consommateurs. Une enquête a été ouverte pour identifier les responsables de ce stockage illégal et déterminer l'origine exacte des marchandises. En attendant, les autorités appellent les commerçants à plus de vigilance et les citoyens à signaler tout produit suspect aux numéros verts ci-dessous 80 00 11 84/ 80 00 11 85 80 00 11 86.

