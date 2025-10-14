Burkina Faso: Lutte contre la criminalité urbaine - Fin de parcours pour deux réseaux de malfrats

Le Commissariat de police de l'arrondissement 8 (CPA) a, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes, mis fin aux agissements de deux réseaux de présumés malfrats, dans la ville de Ouagadougou.

Ces présumés délinquants qui agissaient en solitaire et en bande organisée s'étaient spécialisés dans les actes de braquages, de vols et agressions à main armée, de cambriolages de domiciles, de boutiques et autres lieux de commerce dans plusieurs quartiers de la ville, notamment Gounghin, Kamboinsin, Kouba, Kouritenga, Patte d'Oie, ainsi que dans d'autres villes comme Boussé et Yako.

Relativement à leur mode opératoire, les membres du premier groupe, anciens pensionnaires de la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO) pour la plupart, bien qu'agissant souvent en solo, obéissaient aux ordres de leur chef qui détenait les armes à feu, mettait en contact les membres du réseau entre eux et planifiait les opérations de braquage du groupe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ils identifiaient les domiciles des personnes nanties, les lieux de commerce dans la ville de Ouagadougou et dans les localités environnantes pour mener leurs opérations. Ils évoluaient en binômes sur des motos, armés de pistolets automatiques, à visages cagoulés ou découverts. Ils faisaient irruption dans les lieux préalablement identifiés où ils tenaient en respect leurs victimes avant de les déposséder de leurs biens. Ces malfrats n'hésitaient pas à ouvrir le feu en cas de résistance. S'agissant du second réseau, le membre actif opérait généralement à Ouagadougou et dans les villes environnantes.

Son mode opératoire, à Ouagadougou, consistait à sillonner tardivement la ville à pied aux alentours des maisons d'habitation et à s'introduire dans les domiciles présentant moins de sécurité et dont les biens sont visiblement exposés dans la cour, ou dans les maisons dont les portes ne sont pas fermées. Pour opérer hors Ouagadougou, il empruntait les compagnies de transport en commun et descendait dans la localité ciblée et, à la tombée de la nuit, il passait à l'action.

C'est ainsi qu'il a pu emporter deux motos dont une à Boussé et l'autre à Yako. Il est à noter que ces réseaux ont fait plusieurs victimes et le préjudice causé est estimé à plus d'une dizaine de millions de francs CFA.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont pu appréhender sept membres actifs de ces gangs et saisir plusieurs objets parmi lesquels quatre pistolets automatiques, des munitions, des motos et des téléphones portables. La Police nationale réitère ses remerciements à l'ensemble des citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte à plus de vigilance autour d'eux et à poursuivre dans la même dynamique de dénonciation des cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

La Police nationale, une force publique au service des citoyens !