Burkina Faso: « Capitaine Thomas Sankara - A la découverte d'un leader charismatique »: un livre pour raviver la flamme sankariste

Le Comité international du mémorial Thomas-Sankara (CIM-TS) a organisé une cérémonie de dédicace du livre « Capitaine Thomas Sankara : à la découverte d'un leader charismatique », écrit par Abdrahamane Zétiyenga, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

La mémoire du capitaine Thomas Sankara continue de traverser le temps et d'inspirer la jeunesse burkinabè. En effet, dans le cadre des activités commémoratives du 15 octobre 1987, le Comité international du mémorial Thomas-Sankara (CIM-TS) a organisé une cérémonie de dédicace du livre « Capitaine Thomas Sankara : à la découverte d'un leader charismatique », écrit par Abdrahamane Zétiyenga, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou. L'auteur de l'oeuvre et compagnon d'armes du capitaine Thomas Sankara, l'adjudant-major à la retraite a indiqué que l'oeuvre est le fruit de plus de trente années de travail.

Il a confié avoir pris la plume par devoir de mémoire, animé par la volonté

d'« éclairer l'opinion sur la vie de cet homme qui a passionné le Burkina Faso ». L'auteur a précisé que l'oeuvre « Capitaine Thomas Sankara : à la découverte d'un leader charismatique », n'est que la première partie d'une série de quatre tomes, dont les trois autres aborderont la Révolution, son déroulement et l'assassinat de son leader. Selon lui, l'objectif est de restituer avec précision les faits vécus, loin des récits partisans.

Pour M. Zétiyenga, ce travail de mémoire est aussi une leçon pour la jeunesse, afin qu'elle s'inspire d'un homme « de justice, de paix et d'exemplarité ». L'auteur, qui a côtoyé Sankara, jusqu'à sa mort, a estimé que cette proximité donne à son récit une authenticité que peu d'ouvrages possèdent. L'oeuvre est disponible au Mémorial Thomas-Sankara et à la structure Faso Events, qui accompagne les anciens combattants au « prix révolutionnaire » de 15 000 F CFA, a-t-il précisé.

Une oeuvre de référence

Chargé de présenter l'oeuvre, Malamine Sanogo a salué un événement littéraire de première importance et un apport majeur à la compréhension d'une figure emblématique de notre histoire nationale. Il a décrit l'auteur comme un compagnon de terrain, non pas un historien distant, mais un acteur de la Révolution.

M. Sanogo a insisté sur la rigueur et la richesse documentaire de l'ouvrage, qui compte 327 pages, 20 chapitres, une bibliographie détaillée et plus de 300 images inédites. Sur le fond, il a souligné la force du récit, qui retrace la jeunesse, la carrière militaire et l'ascension du capitaine Sankara, présenté comme un homme d'intégrité absolue. M. Sanogo a rappelé des épisodes marquants, tels que celui de Pô, décrit par l'auteur comme « le berceau de la Révolution », où Sankara a forgé les valeurs de cohésion, de discipline et de justice qui allaient définir son projet de société.

Le préfacier, Basile Guissou, a salué le courage de l'auteur d'avoir « dit sa part de vérité ». Il a appelé d'autres acteurs à témoigner à leur tour pour enrichir le récit collectif de la Révolution. L'éditeur, Thierry Millogo, a décrit la publication de l'ouvrage comme une aventure éditoriale exigeante. Il a déclaré que sa maison d'édition a accompagné le projet avec enthousiasme, consciente de sa portée historique et symbolique.