Burkina Faso: Grand meeting des sports traditionnels du FNPSL - Cadre de valorisation de la culture et des valeurs ancestrales

Dédougou a abrité du 9 au 11 octobre dernier, la Ire édition du grand meeting des sports traditionnels du Fond national pour la promotion du sport et des loisirs (FNPSL). Autour de la lutte traditionnelle et du tir à l'arc, ce cadre de valorisation de la culture et des valeurs ancestrales a réuni 93 lutteurs et 50 archers venus du Niger et du Burkina Faso.

Pour valoriser la culture et les valeurs ancestrales, le Fond national pour la promotion du sport et des loisirs (FNPSL) a organisé, du 9 au 11 octobre dernier à la place des martyrs de Dédougou, la Ire édition du grand meeting des sports traditionnels. Autour de la lutte traditionnelle et du tir à l'arc, ils étaient 93 lutteurs et 50 archers à tenir en haleine la population de la capitale de Bankui. La lutte traditionnelle était subdivisée en trois compétitions. La 1re par catégorie de poids Léger, Ange Doh, du Nayala dans la pool jeune est vainqueur chez les 55 kg.

Chez les 60 kg, Ousmane Toro du Nayala est monté sur la plus haute marche du podium dans cette catégorie. Dans la catégorie pool adulte, Valentin Toé du Guiriko, chez les 66 Kg, a triomphé de Amédée Ki de Nayala en finale. Toujours dans la même pool, Koni Diallo du Nayala est vainqueur devant Yapany Bailou du Mouhoun chez les 76 Kg.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, le duel entre le roi des arènes 2025, Kevin Mossé du Boulkiembé et Drissa Zon le Technicien chez les + 76 Kg n'a duré que 2 mn. Kevin Mossé a exploité la technique de Drissa Zon pour le terrasser. La 2e compétition, celle open, a sacré Emilie Tassembedo du Kadiogo, devant Thérèse Ki du Boulkiemdé chez les dames.

Pour son sacre, la reine des arènes repart avec un trophée, une médaille d'or, une moto, un motoculteur et une enveloppe d'un million F CFA. La finaliste malheureuse s'est consolée avec une médaille d'argent et une somme de 500 000 FCFA. Chez les hommes, Kevin Mossé et Drissa Zon se sont de nouveau donnés rendez-vous pour le titre du roi de l'arène de la Ire édition du grand meeting des sports traditionnels. Comme à leur 1re confrontation, le lutteur du Boulkiemdé s'est de nouveau imposé, confirmant ainsi son rang. Il reçoit un trophée, une médaille d'or, une moto, un motoculteur et une enveloppe d'un million F CFA.

Comme chez les dames, Drissa Zon se console avec une médaille d'argent et une somme de 500 000 F CFA.

Sports traditionnels, des piliers vivants de notre identité collective

La dernière compétition, celle internationale par équipe entre le Burkina Faso et le Niger, a livré trois combats dans plusieurs catégories. Là, le Niger remporte deux et occupe la plus haute marche du podium. Ce pays de l'AES reçoit la médaille d'or, un trophée et une enveloppe d'un million F CFA. L'équipe A du Burkina Faso est 2e au classement et celle B ferme les marches du podium. La compétition du tir à l'arc était subdivisée en 4 pools. La pool jeune garçon (U17) a sacré Gningaté Kambiré du Djôrô vainqueur. Fahina Noufé du Djôrô a dominé la compétition dans la pool adulte dame.

Dans la pool adulte homme, le mérite est revenu à Alexandre Kambou du Djôrô. Enfin, dans la pool mixte toutes catégories confondues, un jeune a retenu l'attention. Après avoir dominé sa catégorie à 10 mètres, Gningaté Kambiré, à 20 mètres, a enregistré le plus grand nombre de point. A moins de 17 ans, il remporte la compétition la plus prestigieuse de la discipline. L'archer du Djôrô, pas trop surpris du succès parce qu'il accorde plus de temps à l'entrainement à la maison, a reçu une médaille d'or, un trophée, une moto, un motoculteur et une enveloppe d'un million F CFA.

Pour le Directeur général du FNPSL, le commandant Karim Souabo, ce meeting a aussi démontré que nos sports traditionnels ne sont pas des reliques du passé, mais bien des piliers vivants de notre identité collective, capables d'évoluer, de se moderniser et de rassembler. « Les sports traditionnels ne doivent plus se limiter à la Semaine nationale de la culture (SNC) ou à quelques rares tournois régionaux. Ils doivent faire partie intégrante du calendrier national des activités sportives, avec des compétitions régulières, des championnats régionaux et des circuits de formation pour les jeunes », a-t-il souhaité.

Avant de conclure : « ce grand meeting doit devenir un cadre régulier de célébration, de compétition et de transmission. Nous devons oeuvrer pour que les éditions à venir soient encore plus inclusives, plus participatives et plus médiatisées ».

En rappel, la clôture du grand meeting des sports traditionnels a connu la présence du patron de l'édition, le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité urbaine, Emile Zerbo, du président, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda, du co-président, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikailou Sidibé, des parrains, Mahamadi Zoromé, DG BADF, Inoussa Boundaoné, DG Banque postale et du chef de canton de Dédougou.